Αθήνα: Διαφωνούν οι δήμαρχοι των Βορείων Προαστίων με την μεταφορά συντελεστή δόμησης – Τι αναφέρουν σε επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό

Την διαφωνία τους στην υπό διαβούλευση Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την μεταφορά συντελεστή δόμησης 585.000 τετραγωνικών μέτρων στους έξι Δήμους των Βορείων Προαστίων Αθηνών εκφράζουν με επιστολή τους στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη οι δήμαρχοι Λυκόβρυσης – Πεύκης, Μάριος Ψυχάλης, Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης, Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος, Φιλοθέης – Ψυχικού Χαράλαμπος Μπονάτσος, Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος και Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Enikos.gr η αναστάτωση είναι μεγάλη, καθώς μόνον και μόνον στον Δήμο Χαλανδρίου «πέφτει» το βάρος του 44% των μεταφερόμενων τετραγωνικών μέτρων από τις όμορες περιοχές της Αθήνας. «Εάν προχωρήσει ένα τέτοιο σχέδιο πρόκειται για μεγάλη συμφόρηση σε επίπεδο πολεοδομίας, καθώς υπάρχει έλλειψη σε ελεύθερους χώρους, όσο και ως προς το κυκλοφοριακό», επισημαίνουν από τον Δήμο Χαλανδρίου.

Με την επισήμανση ότι «ο καθορισμός ζωνών υποδοχής συντελεστή δόμησης έχει γίνει με τρόπο πρόχειρο και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση», οι έξι δήμαρχοι των Βορείων Προαστίων Αθηνών τονίζουν: «Δεν έχουμε ανάγκη περαιτέρω οικοδόμησης, δεν έχουμε ανάγκη πολυώροφα και ογκώδη κτίρια».

Να σημειωθεί ότι στο υπό διαβούλευση νομοθέτημα οι προτεινόμενες ζώνες υποδοχής συντελεστή (ΖΥΣ) προβλέπουν αυξήσεις συντελεστή από 0,10 έως 0,60, καθώς ανάμεσα σε αυτές βρίσκονται «φιλέτα» και περιοχές αμιγούς ή αποκλειστικής κατοικίας.

«Έχουμε ανάγκη από σύγχρονους και λειτουργικούς κοινόχρηστους χώρους, νέα δίκτυα και υποδομές ώστε να ανταποκριθούμε στην κλιματική απειλή και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών», υπογραμμίζουν οι έξι δήμαρχοι. «Η προστασία του αστικού πρασίνου, των ελεύθερων χώρων και του οικιστικού περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί βασική προϋπόθεση κάθε νέου πολεοδομικού σχεδιασμού, στοιχείο που φαίνεται να απουσιάζει από τη μελέτη που είναι σε διαβούλευση», τονίζουν οι έξι δήμαρχοι για να προσθέσουν: «Κάθε σχεδιασμός που δημιουργεί νέες δυνατότητες δόμησης οφείλει να συνοδεύεται από σαφείς προβλέψεις για τις αναγκαίες υποδομές και την προστασία του περιβάλλοντος».

Σε αυτό το πλαίσιο, οι έξι δήμαρχοι εξηγούν πως «με το κυοφορούμενο νομοθέτημα επιχειρείται να δοθεί το δικαίωμα επιπρόσθετης δόμησης καθ’ υπέρβαση του ισχύοντος συντελεστή, τη στιγμή που οι δήμοι:

Με επίμονες και συνεχείς παρεμβάσεις τους πέτυχαν να περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις των «ευεργετικών» διατάξεων του Νέο Οικοδομικό Κανονισμό μέχρι και την οριστική άρση τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

μέχρι και την οριστική άρση τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχουν πετύχει με σειρά αποφάσεων του ΣτΕ (Ολομέλεια 1528/2003, 376/2014.1118-1119/2014.3341/2013, 1071-1073/1994, 2366/2007, 6070/1996) να διαφυλάξουν τα ιδιαίτερα πολεοδομικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, και να άρουν τις παρεμβάσεις που επιφέρουν επιδείνωση των όρων διαβίωσης βάσει του άρθρου 24 του Συντάγματος.

(Ολομέλεια 1528/2003, 376/2014.1118-1119/2014.3341/2013, 1071-1073/1994, 2366/2007, 6070/1996) να διαφυλάξουν τα ιδιαίτερα πολεοδομικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, και να άρουν τις παρεμβάσεις που επιφέρουν επιδείνωση των όρων διαβίωσης βάσει του άρθρου 24 του Συντάγματος. Σχεδιάζουν και μελετούν δράσεις και παρεμβάσεις με στόχο τη θωράκιση και την ανθεκτικότητα των πόλεων, κάτι που ανατρέπεται ολοσχερώς από τη δυνατότητα δόμησης 793.546 τ.μ. επιπλέον και καθ’ υπέρβαση των συντελεστών δόμησης που ισχύουν.

Οι έξι δήμαρχοι των Βορείων Προαστίων Αθηνών επισημαίνουν ότι «οι υποδομές των πόλεων (οδικό δίκτυο, δίκτυο ομβρίων, αποχετευτικό δίκτυο, χώροι στάθμευσης κ.ά.) βρίσκονται σε οριακό αν όχι πεπερασμένο σημείο, και από τη μελέτη που βρίσκεται σε διαβούλευση δεν προκύπτει ότι έχουν αξιολογηθεί οι σωρευτικές επιπτώσεις της πρόσθετης δόμησης στις κυκλοφοριακές συνθήκες, στις δημόσιες υποδομές και στην ποιότητα ζωής».

Διευκρινίζοντας, λοιπόν, ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία έχει άμεση γνώση των πραγματικών αναγκών και προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απλός αποδέκτης ειλημμένων αποφάσεων», οι έξι δήμαρχοι των Βορείων Προαστίων Αθηνών ζητούν:

Την απόσυρση της συγκεκριμένης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη διαδικασία διαβούλευσης.

από τη διαδικασία διαβούλευσης. Την επανεξέταση του σχεδιασμού από μηδενική βάση, με ουσιαστική συμμετοχή των οικείων Δήμων.

από μηδενική βάση, με ουσιαστική συμμετοχή των οικείων Δήμων. Την εκπόνηση ολοκληρωμένης αξιολόγησης της φέρουσας ικανότητας και των σωρευτικών περιβαλλοντικών και πολεοδομικών επιπτώσεων ανά περιοχή.

και των σωρευτικών περιβαλλοντικών και πολεοδομικών επιπτώσεων ανά περιοχή. Τη θεσμοθέτηση ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω απόφαση.

Τι προτείνεται με την μεταφορά συντελεστών δόμησης

Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, οι έντεκα δημοτικές ενότητες Ψυχικού, Νέου Ψυχικού και Φιλοθέης, Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίας, Χολαργού και Παπάγου, Χαλανδρίου, Νέας Ιωνίας, Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης προβλέπεται η μεταφορά συντελεστή. Προβλέπεται ότι θα καλυφθεί το 6% της εκτιμώμενης προσφοράς τίτλων μεταφοράς συντελεστή, που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν όταν ενεργοποιηθεί η δυνατότητα. Σύμφωνα με τη μελέτη, η επιπλέον δόμηση στις 11 περιοχές θα ανέλθει συνολικά σε 584.400 τ.μ. και η αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού σε 9.500 άτομα.