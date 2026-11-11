Παναγιώτης Κουτσουμπής: Οι φωτογραφίες από το πρόσφατο ταξίδι στην Ιταλία, με την Κατερίνα Καινούργιου και την κόρη τους

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής επισκέφτηκε την Ιταλία μαζί με την Κατερίνα Καινούργιου και τη λίγων μηνών κόρη τους, Ξένια. Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ο επιχειρηματίας δημοσίευσε οικογενειακά στιγμιότυπα στον λογαριασμό του στο Instagram. 

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Lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου Παναγιώτης Κουτσουμπής
Φωτογραφία: Instagram/katken85
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Ιταλία επισκέφτηκαν πριν από λίγες ημέρες ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μαζί με την Κατερίνα Καινούργιου και την κόρη τους, Ξένια.
  • Ο επιχειρηματίας δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπα από το οικογενειακό ταξίδι, όπου σε ένα εξ αυτών απεικονίζεται μπροστά από καθρέφτη έχοντας το μωρό του σε μάρσιπο.
  • Επιπλέον, μοιράστηκε σε story ακόμα μία φωτογραφία από βόλτα τους στην Ιταλία, όπου το ζευγάρι ποζάρει χαμογελαστό μαζί με την κόρη του.

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Την Ιταλία επισκέφτηκαν πριν από λίγες ημέρες, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μαζί με την Κατερίνα Καινούργιου και την κόρη τους, Ξένια. Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ο επιχειρηματίας δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από το οικογενειακό ταξίδι, σε ανάρτησή του στο προφίλ του στο Instagram.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής απεικονίζεται με την λίγων μηνών κόρη του. Μπαμπάς και παιδί βρίσκονται μπροστά από έναν καθρέφτη, ενώ ο επιχειρηματίας έχει το μωρό του σε μάρσιπο.

Επιπλέον, σε story του στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δημοσίευσε ακόμα μία οικογενειακή φωτογραφία.

Σε αυτή, τον βλέπουμε μαζί με την Κατερίνα Καινούργιου και την κόρη τους, σε βόλτα τους στην Ιταλία. Το όμορφο ζευγάρι ποζάρει χαμογελαστό, έχοντας μαζί του τον καρπό του έρωτά του.

Κατερίνα Καινούργιου Παναγιώτης Κουτσουμπής
Φωτογραφία: Instagram/pankouts
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