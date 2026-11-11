Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα ουσία εντοπίστηκε στις τοξικολογικές εξετάσεις του τραγουδιστή

Μια νέα και μέχρι στιγμής άγνωστη ουσία εντοπίστηκε στις τοξικολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, πρόκειται για μια διουρητική ουσία που είναι συνταγογραφούμενη και αποτελεί την ένατη που βρέθηκε στις εξετάσεις. Παραμένει υπό διερεύνηση εάν ήταν εκείνη που έριξε την πίεση ή τους ηλεκτρολύτες ή ακόμη κι αν αύξησε τον κίνδυνο κατά τη χορήγηση προποφόλης και μιδαζολάμης.

Η ένατη ουσία που βρέθηκε στις εξετάσεις του δεν είχε καταγραφεί στο ιατρικό ιστορικό του γνωστού τραγουδιστή και όπως είχε αποκαλύψει μια εργαζόμενη νοσηλεύτρια του ιατρείου ήταν εκείνη που τον είχε ρωτήσει εάν έπαιρνε αγωγή με διουρητικά την ώρα που τον βοηθούσε να πάει στην τουαλέτα του ιατρείου.

Μάλιστα, ο υπνοθεραπευτής φαίνεται να γνώριζε πως ο Μαζωνάκης παίρνει διουρητικά, όπως φάνηκε από τα μηνύματα που αντάλλαζε με την κατηγορούμενη γιατρό μετά τον θάνατο του τραγουδιστή και αφότου εκείνη του είχε στείλει φωτογραφία του μέσα από το εξεταστήριο.

Αποσφραγίστηκε το σπίτι του τραγουδιστή

Αποσφραγίστηκε σήμερα το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα. Η αδελφή του, Μαρία, ήταν η μόνη που κατάφερε να μπει στο σπίτι που είχε μείνει κλειστό εδώ και δύο μήνες.

Η οικογένειά του δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα πράξει όσον αφορά τα πράγματά του.