Τραγωδία στα Χανιά: Πέθανε 70χρονος που κατέρρευσε μέσα στο αυτοκίνητό του – Πρόλαβε να σταθμεύσει σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ

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Ένας 70χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, στις Μουρνιές Χανίων, όταν κατέρρευσε μέσα στο αυτοκίνητό του, λίγα δευτερόλεπτα αφότου είχε καταφέρει να το σταθμεύσει.

Σύμφωνα με το zarpanews, ο 70χρονος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία ενώ οδηγούσε. Παρά την επιδείνωση της κατάστασής του, κατάφερε να φτάσει στον χώρο στάθμευσης ενός σούπερ μάρκετ και να ακινητοποιήσει το όχημά του, αποφεύγοντας ενδεχόμενο τροχαίο ατύχημα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο άνδρας κατέρρευσε, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Μια γυναίκα που βρισκόταν στο σούπερ μάρκετ αντιλήφθηκε το περιστατικό και ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο για να μεταφέρει τον 70χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, ωστόσο είχε ήδη χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή.