Τραγωδία στα Χανιά: Πέθανε 70χρονος που κατέρρευσε μέσα στο αυτοκίνητό του – Πρόλαβε να σταθμεύσει σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ

Ένας 70χρονος έχασε τη ζωή του στις Μουρνιές Χανίων, αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε. Κατάφερε να σταθμεύσει σε σούπερ μάρκετ, αλλά κατέρρευσε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Παρά την άμεση ειδοποίηση του ΕΚΑΒ, ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 70χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου στις Μουρνιές Χανίων, όταν κατέρρευσε μέσα στο αυτοκίνητό του.
  • Ο οδηγός αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, αλλά κατάφερε να σταθμεύσει στον χώρο ενός σούπερ μάρκετ, αποφεύγοντας ενδεχόμενο τροχαίο ατύχημα.
  • Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο, ωστόσο ο 70χρονος είχε ήδη υποκύψει, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για καρδιακή ανακοπή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας 70χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, στις Μουρνιές Χανίων, όταν κατέρρευσε μέσα στο αυτοκίνητό του, λίγα δευτερόλεπτα αφότου είχε καταφέρει να το σταθμεύσει.

Σύμφωνα με το zarpanews, ο 70χρονος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία ενώ οδηγούσε. Παρά την επιδείνωση της κατάστασής του, κατάφερε να φτάσει στον χώρο στάθμευσης ενός σούπερ μάρκετ και να ακινητοποιήσει το όχημά του, αποφεύγοντας ενδεχόμενο τροχαίο ατύχημα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο άνδρας κατέρρευσε, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Μια γυναίκα που βρισκόταν στο σούπερ μάρκετ αντιλήφθηκε το περιστατικό και ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο για να μεταφέρει τον 70χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, ωστόσο είχε ήδη χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή.

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