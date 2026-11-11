Τηλεθέαση (10/11): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν στην πρωινή και την prime time ζώνη την Τρίτη;

Την Τρίτη, οι εκπομπές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, αποτυπώνοντας τον ανταγωνισμό σε γενικό και δυναμικό κοινό. 

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Τρίτη, οι εκπομπές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση.
  • Στο γενικό κοινό, ο ΣΚΑΪ σημείωσε υψηλά ποσοστά στην πρωινή ζώνη με την Πρώτη Εικόνα (20,5%) και τους Αταίριαστους (19,4%), ενώ στην prime time ξεχώρισε Το Σόι Σου (19,7%).
  • Στο δυναμικό κοινό, ο ALPHA επικράτησε στην πρωινή ζώνη με το Happy Day (18,8%) και τη Super Κατερίνα (16,1%), αλλά και στην prime time με Το Σόι Σου (23,7%).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, οι εκπομπές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

  1. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 20,5%
  2. ΣΚΑΪ – Σήμερα 20,1%
  3. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 18%
  4. ALPHA – Happy Day 13,3%
  5. OPEN – Ώρα Ελλάδος 13%
  6. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 7,7%
  7. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 5,2%
  8. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 3,7%

10:00 – 13:00

  1. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 19,4%
  2. ΣΚΑΪ – Live You 17,2%
  3. ALPHA – Super Κατερίνα 12,3%
  4. OPEN – 10 Παντού 10,7%
  5. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 9,5%
  6. ANT1 – Το Πρωινό 9,3%
  7. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 7,2%
  8. STAR – Stars System 6,8%
  9. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 2,9%
  10. ΕΡΤNEWS – ΕΡΤ Επικαιρότητα 2,2%

Prime Time Ζώνη:

  1. ALPHA – Το Σόι Σου 19,7%
  2. ALPHA – Οι Κόρες της Αρετής 15,5%
  3. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 14,9%
  4. ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 14,6%
  5. ANT1 – Ντέρτι 13,8%
  6. ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 12,7%
  7. STAR – GNTM 11,1%
  8. MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 10,2%
  9. MEGA – Κάμπινγκ 8,9%
  10. ΣΚΑΪ – Πρωταγωνιστές 5,4%
  11. ΕΡΤNEWS – Force 2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

  1. ALPHA – Happy Day 18,8%
  2. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 12,6%
  3. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 12,6%
  4. ΣΚΑΪ – Σήμερα 11,4%
  5. OPEN – Ώρα Ελλάδος 7,1%
  6. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 6,5%
  7. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 5,4%
  8. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 4%

10:00 – 13:00

  1. ALPHA – Super Κατερίνα 16,1%
  2. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 9,6%
  3. ΣΚΑΪ – Live You 9,2%
  4. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 8,5%
  5. STAR – Stars System 8%
  6. ANT1 – Το Πρωινό 7,7%
  7. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 7,2%
  8. OPEN – 10 Παντού 4,7%
  9. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 2,5%
  10. ΕΡΤNEWS – ΕΡΤ Επικαιρότητα 1,2%

Prime Time Ζώνη:

  1. ALPHA – Το Σόι Σου 23,7%
  2. ALPHA – Οι Κόρες της Αρετής 16,9%
  3. STAR – GNTM 15,2%
  4. MEGA – Κάμπινγκ 10,3%
  5. MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 10,1%
  6. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 8,9%
  7. ANT1 – Ντέρτι 7,9%
  8. ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 7,5%
  9. ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 5,7%
  10. ΣΚΑΪ – Πρωταγωνιστές 3%
  11. ΕΡΤNEWS – Force 0,9%

 

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