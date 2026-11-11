Ελασσόνα: 279 επιβεβαιωμένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας – Τι δήλωσε ο δήμαρχος, Νίκος Γάτσας στο enikos.gr για το νερό και τους ελέγχους

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Στα 279 ανέρχονται τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που έχουν καταγραφεί στην Ελασσόνα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ενώ οι υγειονομικές Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν την αιτία της έξαρσης.

Του Σταύρου Ιωακείμ

Η προσέλευση ασθενών στο Κέντρο Υγείας της περιοχής έχει περιοριστεί, καθώς την Τετάρτη (11/11) καταγράφηκαν 10 νέα περιστατικά. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργαστηριακοί έλεγχοι στο δίκτυο ύδρευσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί στοιχείο που να συνδέει το πόσιμο νερό με τις νοσήσεις.

Η αύξηση των περιστατικών ξεκίνησε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, με τους ασθενείς να παρουσιάζουν κυρίως πυρετό, διάρροια και εμέτους. Από το απόγευμα της Δευτέρας (9/11), σύμφωνα με υγειονομικές πηγές, παρατηρείται σταδιακή μείωση των νέων κρουσμάτων. Ωστόσο, δεν έχει εξακριβωθεί πόσοι κάτοικοι εμφάνισαν συμπτώματα χωρίς να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια.

Μιλώντας στο enikos.gr, ο δήμαρχος Ελασσόνας, Νικόλαος Γάτσας, ανέφερε ότι ο αριθμός των περιστατικών ενδέχεται να φτάνει τα 380, διευκρινίζοντας ότι δεν διαθέτει επίσημη επιβεβαίωση.

«Από όσα μου λέει η Περιφέρεια, η οποία με τη σειρά της επικοινωνεί με τον ΕΟΔΥ, τα κρούσματα ανέρχονται σε 380. Ωστόσο, δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τον αριθμό αυτό, γιατί δεν έχω απευθείας επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ», δήλωσε.

Η καταγραφή των περιστατικών στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας

Μέχρι το απόγευμα της Τρίτης (10/11), συνολικά 379 πολίτες είχαν προσέλθει στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας με συμπτώματα που σχετίζονται με γαστρεντερίτιδα. Από αυτούς, 261 διαγνώστηκαν με τη νόσο, ενώ, βάσει μιας από τις καταγραφές, 125 ασθενείς παρέμειναν για λίγες ώρες στη μονάδα βραχείας νοσηλείας.

Τα στοιχεία της προσέλευσης κατά τις πρώτες ημέρες της έξαρσης διαμορφώθηκαν ως εξής:

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου: Εξετάστηκαν 111 άτομα, εκ των οποίων 85 παρουσίαζαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Εξετάστηκαν 111 άτομα, εκ των οποίων 85 παρουσίαζαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σάββατο 7 Νοεμβρίου: Καταγράφηκαν 72 περιστατικά σε σύνολο 90 προσελθόντων.

Καταγράφηκαν 72 περιστατικά σε σύνολο 90 προσελθόντων. Κυριακή 8 Νοεμβρίου: Από τους 80 πολίτες που εξετάστηκαν, οι 51 εμφάνιζαν σχετικά συμπτώματα.

Ο συντονιστής του Κέντρου Υγείας Ελασσόνας, Κ. Βατάλης, περιέγραψε την αυξημένη προσέλευση ασθενών, επισημαίνοντας ότι τα συχνότερα συμπτώματα ήταν ο πυρετός, η διάρροια και οι έμετοι. Κρούσματα καταγράφηκαν και μεταξύ των εργαζομένων της υγειονομικής μονάδας.

Τι έδειξαν οι πρώτοι έλεγχοι στο νερό

Οι υγειονομικές υπηρεσίες εξετάζουν το ενδεχόμενο σύνδεσης της έξαρσης με το δίκτυο ύδρευσης της Ελασσόνας, καθώς η αύξηση των περιστατικών ακολούθησε τις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή.

Η Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και η ΔΕΥΑ Ελασσόνας έχουν πραγματοποιήσει δειγματοληψίες, ενώ το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας έχει συλλέξει πρόσθετα δείγματα από αντιπροσωπευτικά σημεία του δικτύου στις περιοχές όπου εντοπίστηκαν κρούσματα.

Σύμφωνα με τον Δήμο Ελασσόνας, οι αρχικές αναλύσεις ήταν αρνητικές για παθογόνους μικροοργανισμούς, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις σύνδεσης του πόσιμου νερού με τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Οι εργαστηριακές εξετάσεις, ωστόσο, δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Αναφερόμενος στα πρώτα ευρήματα, ο Νικόλαος Γάτσας δήλωσε στο enikos.gr: «Τα πρώτα δείγματα νερού έδειξαν ότι δεν υπάρχει κάτι που να σχετίζεται με τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Προφανώς, αν βρεθεί το οτιδήποτε, θα απαγορεύσουμε και την κατανάλωσή του».

Από την πλευρά της, η αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Πρόνοιας και Εθελοντισμού Θεσσαλίας, Ανδριάνα Κομήτσα, ανέφερε ότι έχουν ληφθεί δείγματα από τις δεξαμενές νερού, με τα πρώτα αποτελέσματα των αναλύσεων να αναμένονται την Πέμπτη (12/11).

Εξετάζεται το ενδεχόμενο ιογενούς γαστρεντερίτιδας

Παράλληλα με τις δειγματοληψίες, ο ΕΟΔΥ πραγματοποιεί ιχνηλάτηση των περιστατικών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κοινή πηγή μετάδοσης.

Μέχρι στιγμής, η διαδικασία δεν έχει αναδείξει κοινό σημείο επαφής μεταξύ των ασθενών. Συγκεκριμένα, δεν διαπιστώθηκε ότι όσοι νόσησαν είχαν βρεθεί στον ίδιο χώρο ή είχαν καταναλώσει φαγητό στα ίδια καταστήματα εστίασης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο ιογενούς γαστρεντερίτιδας, χωρίς να υπάρχει ακόμη εργαστηριακή επιβεβαίωση.

Σχετικά με την πιθανή αιτία, ο δήμαρχος Ελασσόνας εκτίμησε στο enikos.gr ότι η έξαρση «πιθανότατα οφείλεται σε ιογενή παράγοντα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε ακόμα».

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η ιογενής γαστρεντερίτιδα μεταδίδεται εύκολα, ιδιαίτερα σε συνθήκες στενής επαφής, ενώ οι νοροϊοί συγκαταλέγονται στις συχνότερες αιτίες οξείας γαστρεντερίτιδας.

Η υγειονομική διερεύνηση παραμένει σε εξέλιξη, με το πόρισμα του ΕΟΔΥ να αναμένεται μέσα στα επόμενα 24ωρα. Για τον προσδιορισμό της αιτίας θα αξιολογηθούν τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί, καθώς και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που εκκρεμούν.