Μαρίνα Ασλάνογλου για την υπόθεση της ΜΚΟ: «Ένιωσα προδομένη και εξαπατημένη»

Η Μαρίνα Ασλάνογλου δήλωσε σοκαρισμένη από την υπόθεση της ΜΚΟ, τονίζοντας ότι αισθάνθηκε προδομένη και εξαπατημένη. Παράλληλα, απέφυγε να εκφράσει συγκεκριμένη άποψη για το ενδεχόμενο επιστροφής του Πέτρου Φιλιππίδη στη θεατρική σκηνή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την έντονη αντίδρασή της για την υπόθεση της ΜΚΟ εξέφρασε η Μαρίνα Ασλάνογλου, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες.
  • Η ηθοποιός δήλωσε σοκαρισμένη από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί για την υπόθεση, αναφέροντας: «Ένιωσα προδομένη και εξαπατημένη».
  • Παράλληλα, απέφυγε να εκφράσει συγκεκριμένη άποψη για την πιθανή επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στη θεατρική σκηνή, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

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Την έντονη αντίδρασή της για την υπόθεση της ΜΚΟ, αλλά και την απροθυμία της να τοποθετηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο, εξέφρασε η Μαρίνα Ασλάνογλου, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες.

Η ηθοποιός δήλωσε σοκαρισμένη από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί για την υπόθεση, εκφράζοντας την απογοήτευσή της και αναφερόμενη στα παιδιά και τις οικογένειές τους.

«Αυτό με έχει σοκάρει πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι μπορώ να σκεφτώ για αυτούς τους ανθρώπους. Ένιωσα προδομένη και εξαπατημένη. Είναι μεγάλο κρίμα για αυτά τα παιδιά και αυτές τις οικογένειες. Ήταν ντροπή. Ντροπή ένιωσα. Ετεροντροπή, που λέμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Μαρίνα Ασλάνογλου ρωτήθηκε επίσης για τη συζήτηση σχετικά με την πιθανή επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στη θεατρική σκηνή, ωστόσο απέφυγε να εκφράσει συγκεκριμένη άποψη, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

«Δεν θα ήθελα, παιδιά, να απαντήσω σε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Είμαι σε πολύ δύσκολη θέση. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Δεν έχουμε έλεγχο στο ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Το θέατρο και η τέχνη είναι ελεύθερα. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν θέλω να απαντήσω», δήλωσε.

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