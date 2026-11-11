Μαριάντα Πιερίδη: «Φοβήθηκα αρκετά, θα παίρνω φαρμακευτική αγωγή για πάντα» – Όσα είπε για την περιπέτεια της υγείας της

Για την περιπέτεια που είχε με την υγεία της που την οδήγησε στο νοσοκομείο μίλησε η Μαριάντα Πιερίδη.

Σε δηλώσεις της στην κάμερα του «Happy Day» στον ALPHA, είπε αρχικά ότι είχε πολύ χαμηλό αιματοκρίτη, μια κατάσταση που, όπως εκτίμησε, πιθανότατα υπήρχε για αρκετό καιρό. Η ίδια δήλωσε ανακουφισμένη από την εξέλιξη της θεραπείας, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι θα χρειαστεί να ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή για το υπόλοιπο της ζωής της.

«Αισθάνθηκα μια αδιαθεσία και ταχυκαρδία και νόμιζα ότι ήτανε κάποια κρίση άγχους, οπότε θεώρησα σωστό να έρθω να κάνω εξετάσεις», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, περιέγραψε όσα διαπίστωσαν οι γιατροί: «Έκανα εξετάσεις, όχι μόνο αίματος, οι άνθρωποι έκαναν ότι μπορούσαν. Τελικά υπήρχε ένα θέμα και το λύσαμε και τώρα είμαι μια χαρά. Είχα πολύ χαμηλό αιματοκρίτη, απλά επειδή το είχα προφανώς πολύ καιρό, δεν με έριξε και δεν έπαθα κάτι χειρότερο».

Η περιπέτεια αυτή, όπως παραδέχτηκε, την έκανε να αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι να μην αγνοούμε τα σημάδια που μας στέλνει ο οργανισμός μας. Η Μαριάντα Πιερίδη δεν έκρυψε ότι φοβήθηκε, ενώ αναφέρθηκε και στη θεραπεία που θα συνεχίσει από εδώ και πέρα.

«Φοβήθηκα αρκετά. Καλό είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να μην αμελούμε τα σημάδια. Εγώ δεν είχα δώσει σημασία στα σημάδια. Αυτό που ήταν, το καταπολεμήσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Πήγε πάρα πολύ καλά. Τώρα θα έχω μια αγωγή την οποία θα παίρνω για πάντα», αποκάλυψε.

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