Εβελίνα Παπούλια: «Ωραιοπαθής δεν ήμουν ποτέ – Δεν ξέρω αν πλήρωσα την ειλικρίνειά μου ή αν έχασα λεφτά από αυτό»

Με αφορμή την επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Σκέφτομαι δυνατά», η Εβελίνα Παπούλια παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Στούντιο 4», μιλώντας για την επαγγελματική της διαδρομή, τις αλλαγές που παρατηρεί στον καλλιτεχνικό χώρο σε σχέση με το παρελθόν, αλλά και τη σχέση με την κόρη της, Αφροδίτη Λιάντου.

Η ηθοποιός τόνισε πως δεν διστάζει να εκφράζει ανοιχτά τις σκέψεις και τις απόψεις της, επιδιώκοντας να είναι αυθεντική και ειλικρινής στις σχέσεις της με τους ανθρώπους.

«Εγώ μάλλον είμαι απ’ τους ανθρώπους που παλεύω αυτό που σκέφτομαι να το κάνω πράξη, να το λέω. Δεν φοβάμαι να πω τη γνώμη μου. Καλύτερα να δείχνεις στον άλλον ποιος είσαι. Είναι πιο ανοιχτές έτσι οι σχέσεις, πιο καθαρές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο να έχει επηρεαστεί επαγγελματικά από την ειλικρίνειά της, η ηθοποιός παραδέχθηκε: «Δεν ξέρω αν πλήρωσα την ειλικρίνειά μου ή αν έχασα λεφτά από αυτό. Είναι πολλές φορές που έχω ερωτηματικά για το ποια είμαι, όμως έχω καταλήξει ότι από τη στιγμή που είμαι αυτό, δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο».

Και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Η δική μου εποχή ήταν μια ροκ εποχή, με την έννοια ότι ήμουνα ένα πολύ ατίθασο νιάτο. Έκανα ό,τι ονειρευόμουνα, ό,τι στόχευα, χωρίς κανένα φόβο. Ξεκινάγαμε, υπήρχαν δουλειές. Δεν είχαμε τον φόβο μήπως δεν έχουμε δουλειά.

Η εποχή είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Έκανες μια τεράστια επιτυχία τότε και αυτό έμενε και έμενε και το όνομά σου. Τώρα μπορεί ένα παιδί να κάνει τεράστια επιτυχία και να μη μείνει το όνομά του».

Αναφορικά με το αν υπήρξε ποτέ ωραιοπαθής, η Εβελίνα Παπούλια απάντησε: «Ωραιοπαθής δεν ήμουν ποτέ. Δεν ξεκίνησα ποτέ με το «Α, είμαι ωραία!». Πολλές φορές δεν καταλάβαινα κιόλας ότι αρέσω, αλλά όταν άρεσα εκπλησσόμουν».

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην κόρη της, Αφροδίτη Λιάντου, με την οποία μοιράζεται αρκετά κοινά χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας παράλληλα την προσωπικότητα και την αυτονομία της.

«Είναι ήρεμη δύναμη. Έχουμε πολλά κοινά στοιχεία και πολλά είναι πολύ δικά της. Το καλύτερο για μένα ήταν ότι εμπιστευόμουν την Αφροδίτη, οπότε από πολύ μικρή η Αφροδίτη έπαιρνε πρωτοβουλίες για τη ζωή της. Δύο χρονών έστηνε το φαγητό της και το γάλα της μόνη της. Από εκεί ξεκινάει το παιδί να γίνεται αυτόνομο», δήλωσε η Εβελίνα Παπούλια.