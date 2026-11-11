Συναγερμός στη Βαλτική: Σε επιφυλακή Λετονία και Λιθουανία λόγω εναέριας απειλής – Απογειώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ

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Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης οι κάτοικοι της περιφέρειας Λούντζα, στη νοτιοανατολική Λετονία, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, έπειτα από προειδοποίηση των αρχών για ενδεχόμενη εναέρια απειλή. Οι πολίτες κλήθηκαν να αναζητήσουν άμεσα ασφαλές καταφύγιο, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του λετονικού στρατού, η κινητοποίηση προκλήθηκε μετά τον εντοπισμό άγνωστου αντικειμένου στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας, το οποίο φέρεται να κινήθηκε προς την κατεύθυνση των χωρών της Βαλτικής.

🇱🇹 BREAKING: NATO fighter jets were scrambled after an unidentified airborne object approached Lithuania from Belarus, triggering air-threat warnings. Lithuanian authorities suspect a drone, but its identity has not been confirmed. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Συντάξεις στην Ελλάδα: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του ΟΟΣΑ για τις εισφορές των μισθωτών και τις αποδοχές των ελεύθερων επαγγελματιών The warnings have since been lifted, while Latvia also activated air defenses and urged residents in border regions to seek shelter. — NewsForce (@Newsforce) November 10, 2026

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, τα οποία συμμετέχουν στη νατοϊκή αποστολή εναέριας επιτήρησης και προστασίας της περιοχής.

Λίγο αργότερα, ο στρατός ανακοίνωσε ότι ο κίνδυνος είχε παρέλθει.

Την ίδια εξέλιξη γνωστοποίησε με ξεχωριστή ανακοίνωσή του και το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας, όπου κάλεσε τους κατοίκους του Κάουνας, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, καθώς και των γύρω περιοχών, να αναζητήσουν καταφύγιο.