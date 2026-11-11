Συναγερμός στη Βαλτική: Σε επιφυλακή Λετονία και Λιθουανία λόγω εναέριας απειλής – Απογειώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν κάτοικοι σε περιοχές της Λετονίας και της Λιθουανίας, έπειτα από προειδοποίηση των αρχών για ενδεχόμενη εναέρια απειλή και εντοπισμό άγνωστου αντικειμένου στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, ενώ οι πολίτες κλήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο μέχρι να ανακοινωθεί ότι ο κίνδυνος είχε παρέλθει.

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Διεθνή Νέα

Ανησυχία στη Βαλτική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν κάτοικοι στη Λετονία και τη Λιθουανία, έπειτα από προειδοποίηση των αρχών για ενδεχόμενη εναέρια απειλή και κλήση για άμεση αναζήτηση καταφυγίου.
  • Η κινητοποίηση προκλήθηκε μετά τον εντοπισμό άγνωστου αντικειμένου στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας, το οποίο φέρεται να κινήθηκε προς την κατεύθυνση των χωρών της Βαλτικής.
  • Για την αντιμετώπιση της κατάστασης απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, ενώ λίγο αργότερα ανακοινώθηκε ότι ο κίνδυνος είχε παρέλθει.

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Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης οι κάτοικοι της περιφέρειας Λούντζα, στη νοτιοανατολική Λετονία, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, έπειτα από προειδοποίηση των αρχών για ενδεχόμενη εναέρια απειλή. Οι πολίτες κλήθηκαν να αναζητήσουν άμεσα ασφαλές καταφύγιο, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του λετονικού στρατού, η κινητοποίηση προκλήθηκε μετά τον εντοπισμό άγνωστου αντικειμένου στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας, το οποίο φέρεται να κινήθηκε προς την κατεύθυνση των χωρών της Βαλτικής.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, τα οποία συμμετέχουν στη νατοϊκή αποστολή εναέριας επιτήρησης και προστασίας της περιοχής.

Λίγο αργότερα, ο στρατός ανακοίνωσε ότι ο κίνδυνος είχε παρέλθει.

Την ίδια εξέλιξη γνωστοποίησε με ξεχωριστή ανακοίνωσή του και το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας, όπου κάλεσε τους κατοίκους του Κάουνας, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, καθώς και των γύρω περιοχών, να αναζητήσουν καταφύγιο.

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