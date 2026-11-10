Ιράν: Κατασβέστηκε η φωτιά σε πλατφόρμα του κοιτάσματος South Pars – Υπό διερεύνηση τα αίτια

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Υπό έλεγχο τέθηκε την Τρίτη (10/11) η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε υπεράκτια πλατφόρμα του κοιτάσματος φυσικού αερίου South Pars στο Ιράν, του μεγαλύτερου στον κόσμο, σύμφωνα με δημοσίευμα του ημιεπίσημου πρακτορείου ειδήσεων Fars, το οποίο επικαλείται κυβερνητικές πηγές.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου ή κάποιου λειτουργικού προβλήματος, όπως μετέδωσε το πρακτορείο.

Η πληγείσα πλατφόρμα έχει παραγωγική δυναμικότητα 14,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, ενώ η συνολική ημερήσια παραγωγή του κοιτάσματος ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σύμφωνα με το Fars.

Σύμφωνα με στοιχεία του Φόρουμ Χωρών Εξαγωγής Φυσικού Αερίου (GECF), η συνολική παραγωγή φυσικού αερίου του Ιράν διαμορφώθηκε το 2024 στα 276 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, με το 94% της παραγόμενης ποσότητας να απορροφάται από την εγχώρια αγορά.

🚨🇮🇷 BREAKING: FIRE breaks out at South Pars, the world’s largest offshore gas field, in Iran. Iranian authorities say the fire is now under control and all personnel were safely evacuated. For now, there’s no evidence of an attack. Writer: Oliver

https://t.co/wb7d4kIDa0 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 10, 2026

Το κοίτασμα South Pars μοιράζεται το Ιράν με το Κατάρ, έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς φυσικού αερίου παγκοσμίως. Τα εκτιμώμενα αποθέματά του ανέρχονται σε 1.800 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, δηλαδή περίπου 51 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, ποσότητα που, σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις, θα μπορούσε να καλύψει την παγκόσμια ζήτηση φυσικού αερίου για περίπου 13 χρόνια.