Βρετανία: Συνελήφθη 41χρονος Αμερικανός στρατιωτικός ως ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Στη σύλληψη ενός 41χρονου Αμερικανού στρατιωτικού, ως υπόπτου για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, προχώρησε σήμερα η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Βρετανίας, στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας έρευνας που διεξάγεται στη νοτιοδυτική Αγγλία, με τη συμμετοχή των αμερικανικών αρχών.
Τη στενή συνεργασία μεταξύ Λονδίνου και Ουάσινγκτον επιβεβαίωσε η Βίκι Έβανς, ανώτατο στέλεχος της βρετανικής Αντιτρομοκρατικής, επισημαίνοντας ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν συντονισμού με το FBI και τον αμερικανικό στρατό.
Από την πλευρά του, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, χαρακτήρισε τη σύλληψη σημαντική εξέλιξη, κάνοντας λόγο για κατηγορίες κατασκοπείας που συνιστούν μείζονα ανησυχία τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για τους συμμάχους τους.
BREAKING: A senior US soldier has been arrested in the UK on suspicion of spying for Russia, British and American officials have revealed.
The 41-year-old man was detained near Gloucester.
Sky’s @HaynesDeborah reports.
Read more: https://t.co/rWPS5LPV3Q
📺 Sky 501 and YouTube https://t.co/xZoGOH4RDk
— Sky News (@SkyNews) November 10, 2026