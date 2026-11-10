Βρετανία: Συνελήφθη 41χρονος Αμερικανός στρατιωτικός ως ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη σύλληψη ενός 41χρονου Αμερικανού στρατιωτικού, ως υπόπτου για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, προχώρησε σήμερα η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Βρετανίας, στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας έρευνας που διεξάγεται στη νοτιοδυτική Αγγλία, με τη συμμετοχή των αμερικανικών αρχών.

Τη στενή συνεργασία μεταξύ Λονδίνου και Ουάσινγκτον επιβεβαίωσε η Βίκι Έβανς, ανώτατο στέλεχος της βρετανικής Αντιτρομοκρατικής, επισημαίνοντας ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν συντονισμού με το FBI και τον αμερικανικό στρατό.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, χαρακτήρισε τη σύλληψη σημαντική εξέλιξη, κάνοντας λόγο για κατηγορίες κατασκοπείας που συνιστούν μείζονα ανησυχία τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για τους συμμάχους τους.