Βρετανία: Συνελήφθη 41χρονος Αμερικανός στρατιωτικός ως ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Στη σύλληψη ενός 41χρονου Αμερικανού στρατιωτικού ως υπόπτου για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας προχώρησε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Βρετανίας στη νοτιοδυτική Αγγλία. Η επιχείρηση υλοποιήθηκε κατόπιν συντονισμού με το FBI και τον αμερικανικό στρατό, επιβεβαιώνοντας τη στενή συνεργασία Λονδίνου και Ουάσινγκτον. Ο διευθυντής του FBI χαρακτήρισε τη σύλληψη σημαντική εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες αποτελούν μείζονα ανησυχία για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 41χρονου Αμερικανού στρατιωτικού, ως υπόπτου για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, προχώρησε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Βρετανίας, στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας έρευνας στη νοτιοδυτική Αγγλία.
  • Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία μεταξύ Λονδίνου και Ουάσινγκτον, κατόπιν συντονισμού της βρετανικής Αντιτρομοκρατικής με το FBI και τον αμερικανικό στρατό.
  • Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, χαρακτήρισε τη σύλληψη σημαντική εξέλιξη, κάνοντας λόγο για κατηγορίες κατασκοπείας που συνιστούν μείζονα ανησυχία τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για τους συμμάχους τους.

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Στη σύλληψη ενός 41χρονου Αμερικανού στρατιωτικού, ως υπόπτου για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, προχώρησε σήμερα η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Βρετανίας, στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας έρευνας που διεξάγεται στη νοτιοδυτική Αγγλία, με τη συμμετοχή των αμερικανικών αρχών.

Τη στενή συνεργασία μεταξύ Λονδίνου και Ουάσινγκτον επιβεβαίωσε η Βίκι Έβανς, ανώτατο στέλεχος της βρετανικής Αντιτρομοκρατικής, επισημαίνοντας ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν συντονισμού με το FBI και τον αμερικανικό στρατό.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, χαρακτήρισε τη σύλληψη σημαντική εξέλιξη, κάνοντας λόγο για κατηγορίες κατασκοπείας που συνιστούν μείζονα ανησυχία τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για τους συμμάχους τους.

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