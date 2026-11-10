«Άνευ σημασίας η τουρκική NAVTEX για το Abeille Marengo» απαντά η Αθήνα στην Άγκυρα – Αναμένεται ελληνική αντι-NAVTEX

Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα για τη NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία για το ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo».

του Χρήστου Μαζανίτη

Κύκλοι του Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτηρίζουν τη NAVTEX «άνευ σημασίας», ενώ τονίζουν πως «η τουρκική αγγελία δεν αναφέρεται σε έκδοση άδειας διότι δεν υπήρξε ανάλογο αίτημα στην τουρκική πλευρά»

Επίσης ξεκαθαρίζουν ότι οι μοναδικές χώρες στις οποίες υποβλήθηκε αίτημα για άδεια ήταν η Ελλάδα και η Κύπρος.

«Ελλάδα και Κύπρος είναι οι μόνες χώρες στις οποίες υποβλήθηκε αίτημα άδειας εργασιών και εξέδωσαν σχετικές άδειες. Μετά την έκδοση και δημοσιοποίηση της ελληνικής NAVTEX κατέστη γνωστή σε όλους η ακριβής πορεία του πλοίου. Η κίνηση του πλοίου έγινε και συνεχίζει να γίνεται με βάση τη NAVTEX που εξέδωσαν οι ελληνικές αρχές. Στην ουσία καμία σημασία δεν έχει η τουρκική NAVTEX που εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου, στη βάση ήδη δημοσιοποιημένου δεδομένων. Εξάλλου η τουρκική NAVTEX δεν αναφέρεται σε έκδοση άδειας διότι δεν υπήρξε ανάλογο αίτημα στην τουρκική πλευρά. Θα ακολουθήσει η προσήκουσα βάσει διεθνούς δικαίου αντίδραση της ελληνικής πλευράς» αναφέρουν χαρακτηριστικά κύκλοι του ΥΠΕΞ.

Η τουρκική NAVTEX

Νωρίτερα η Τουρκία προχώρησε στην έκδοση NAVTEX για το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo χωρίς κανείς να της το ζητήσει, και παρά τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας. Αναμένεται ελληνική αντι-NAVTEX μέσω του υδρογραφικού σταθμού Ηρακλείου του Πολεμικού Ναυτικού.

Για πολλούς ήταν θέμα χρόνου η κίνηση από την Τουρκία μονομερούς προβολής κυριαρχικών αξιώσεων στην Ανατολική Mεσόγειο. Η Άγκυρα προχώρησε από μόνη της στην έκδοση NAVTEX, χωρίς να της το ζητήσει κανείς. Η ενέργεια αυτή επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, εμπλέκοντας την υποτιθέμενη τουρκική υφαλοκρηπίδα – όπως την ορίζει το ανυπόστατο δόγμα της “γαλάζιας πατρίδας” – σε εργασίες πόντισης υποβρύχιου καλωδίου από το πλοίο Abeille Marengo.

Το κείμενο της NAVTEX

TURNHOS N/W : 1127/26

MEDITERRANEAN SEA

1. MARINE SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES COORDINATED WITH THE COMPETENT TURKISH AUTHORITIES AND FOR WHICH THE CONSENT OF THE TURKISH AUTHORITIES HAS BEEN OBTAINED, WITHIN THE TURKISH NAVTEX SERVICE AREA AND ON THE TURKISH CONTINENTAL SHELF IN THE EASTERN MEDITERRANEAN, THE OUTER LIMITS OF WHICH WERE COMMUNICATED TO THE UNITED NATIONS BY THE LETTER DATED 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.

2. THE SAID RESEARCH ACTIVITIES FOR UNDERWATER CABLE INSTALLATION BY ABEILLE MARENGO, BETWEEN 10 NOV 26 – 19 MAR 27, WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES JOINING THE POSITIONS BELOW:

LINE 1

35 20.46 N – 027 15.61 E

35 19.85 N – 027 25.20 E

35 13.14 N – 027 35.10 E

35 01.94 N – 027 42.89 E

34 47.85 N – 028 10.04 E

34 42.47 N – 028 40.81 E

34 26.64 N – 029 25.47 E

34 23.31 N – 029 32.66 E

34 17.27 N – 029 52.26 E

34 11.80 N – 029 58.14 E

34 11.30 N – 030 05.12 E

34 11.39 N – 030 10.16 E

34 14.77 N – 030 22.77 E

34 16.58 N – 030 47.94 E

34 16.21 N – 031 01.50 E

34 12.98 N – 031 58.64 E

34 11.33 N – 032 12.28 E

34 11.59 N – 032 16.26 E

LINE 2

35 19.06 N – 027 15.23 E

35 18.46 N – 027 24.34 E

35 12.52 N – 027 33.34 E

35 00.55 N – 027 40.43 E

34 45.86 N – 028 08.84 E

34 40.75 N – 028 39.87 E

34 25.15 N – 029 24.13 E

34 21.91 N – 029 31.56 E

34 16.29 N – 029 50.62 E

34 10.31 N – 029 56.42 E

34 08.69 N – 030 03.04 E

34 09.16 N – 030 08.66 E

34 09.41 N – 030 12.39 E

34 11.58 N – 030 25.77 E

34 12.79 N – 030 44.83 E

34 13.69 N – 030 55.76 E

34 13.60 N – 031 07.73 E

34 12.80 N – 031 21.45 E

34 11.13 N – 031 31.70 E

34 08.16 N – 032 15.96 E

WIDE BERTH REQUESTED 2 NM

3. CANCEL THIS MESSAGE 200001Z MAR 27.

Ερμηνεία του Μηνύματος

Η έκδοση της οδηγίας (TURNHOS N/W : 1127/26) από τον τουρκικό σταθμό αποτυπώνει την πάγια στρατηγική της Άγκυρας να προβάλλει απαιτήσεις δικαιοδοσίας σε θαλάσσιες ζώνες που επικαλύπτουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η Τουρκία επιχειρεί να εμφανίσει τις εργασίες του πλοίου Abeille Marengo για την πόντιση υποβρύχιου καλωδίου, οι οποίες προγραμματίζονται από τις 10 Νοεμβρίου 2026 έως τις 19 Μαρτίου 2027, ως δραστηριότητες που τελούν δήθεν υπό την έγκριση των τουρκικών αρχών και διεξάγονται εντός της δικής της υφαλοκρηπίδας.

Στο κείμενο γίνεται ευθεία αναφορά στα αυθαίρετα όρια που είχε καταθέσει η Άγκυρα στον ΟΗΕ τον Μάρτιο του 2020, παραβλέποντας το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και τα κυριαρχικά δικαιώματα των γειτονικών κρατών. Παράλληλα, ορίζονται δύο παράλληλες ζώνες πλεύσης και εργασιών με δεκάδες σημεία στίξης στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ζητείται από τα διερχόμενα σκάφη να τηρούν απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 2 ναυτικών μιλίων καθ’ όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων μέχρι την τυπική ακύρωση του μηνύματος τον Μάρτιο του 2027.

Παπασταύρου για τουρκική NAVTEX: «Δηλώνει ότι έδωσε μια συγκατάθεση που όμως δεν της ζητήθηκε ποτέ – Μην πέφτετε στην παγίδα»

«Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, και δηλώνει ότι έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί» ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζήτησαν ενημέρωση για την τουρκική NAVTEX.

«Μην πέφτετε στην παγίδα. Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί από την εταιρεία. Δέστε το κείμενο. Δεν αναφέρει πουθενά ότι της ζητήθηκε άδεια από την εταιρεία. Ξέρετε γιατί; Γιατί δεν της ζητήθηκε. Γιατί η γαλλική εταιρεία έκανε αίτημα για άδεια εργασιών μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Και το πλοίο πριν από λίγες ώρες, και νομίζω υπήρχε εθνική ενότητα, βγήκε για να κάνει τις βυθομετρήσεις για την πόντιση βάσει μόνο της ελληνικής NAVTEX. Γιατί εκεί δημοσιοποιούνται οι συντεταγμένες», είπε ο κ. Παπασταύρου

«Η πορεία του πλοίου κατέστη δημόσια βάσει της ελληνικής NAVTEX. Και έρχεται η Τουρκία, χωρίς να υπάρχει τέτοιο αίτημα, να δίνει μια συγκατάθεση χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε όχληση από τη γαλλική εταιρεία. Να είναι ξεκάθαρο. Δεν υπήρξε αίτημα από τη γαλλική εταιρεία. Το πλοίο βγήκε στη βάση μιας NAVTEX από την Ελλάδα και μόνο. Καμία άλλη NAVTEX δεν έχει εκδοθεί βάσει του αιτήματος γαλλικής εταιρείας. Να είμαστε ξεκάθαροι» τόνισε.

O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επανήλθε λίγα λεπτά αργότερα όταν η αντιπολίτευση επέμεινε να θέτει ζήτημα κυβερνητικών χειρισμών.

«Η NAVTEX αυτή δεν αναφέρει πουθενά τη λέξη “έκδοση άδειας”. Λέει ότι “δίνω τη συγκατάθεση”. Σε ποιον; Ποια εταιρεία το ζήτησε; Δεν αναφέρει τίποτα γι’ αυτό. Ποιος της ζήτησε τη συγκατάθεση; Γιατί δεν λέει έκδοση άδειας, ξέρετε γιατί; Γιατί μας λυπήθηκε; Γιατί δεν υπάρχει αίτημα», είπε ο κ. Παπασταύρου και πρόσθεσε: «Έκδοση άδειας έγινε μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο. Γιατί εμείς πέφτουμε σε αυτήν την παγίδα; Άρα, ξαναλέω, η τουρκική NAVTEX δίνει μια συγκατάθεση χωρίς αυτή να έχει ζητηθεί από την εταιρεία. Και δεν αναφέρει έκδοση άδειας. Ένα αίτημα έγινε, προς την Ελλάδα και την Κύπρο, μία άδεια εργασιών από την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην πέφτουμε στην παγίδα».