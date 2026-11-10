Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX για το Abeille Marengo… μόνη της

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η Τουρκία έκανε το απίστευτο! Προχώρησε στην έκδοση NAVTEX για το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo χωρίς κανείς να της το ζητήσει, και παρά τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας. Απαντά με Anti-NAVTEX η Ελλάδα μέσω του υδρογραφικού σταθμού Ηρακλείου του Πολεμικού Ναυτικού.

του Χρήστου Μαζανίτη

Για πολλούς ήταν θέμα χρόνου η κίνηση από την Τουρκία μονομερούς προβολής κυριαρχικών αξιώσεων στην Ανατολική Mεσόγειο.

Η Άγκυρα προχώρησε από μόνη της στην έκδοση NAVTEX, χωρίς να της το ζητήσει κανείς. Η ενέργεια αυτή επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, εμπλέκοντας την υποτιθέμενη τουρκική υφαλοκρηπίδα – όπως την ορίζει το ανυπόστατο δόγμα της “γαλάζιας πατρίδας” – σε εργασίες πόντισης υποβρύχιου καλωδίου από το πλοίο Abeille Marengo.

Το κείμενο της NAVTEX

TURNHOS N/W : 1127/26

MEDITERRANEAN SEA

1. MARINE SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES COORDINATED WITH THE COMPETENT TURKISH AUTHORITIES AND FOR WHICH THE CONSENT OF THE TURKISH AUTHORITIES HAS BEEN OBTAINED, WITHIN THE TURKISH NAVTEX SERVICE AREA AND ON THE TURKISH CONTINENTAL SHELF IN THE EASTERN MEDITERRANEAN, THE OUTER LIMITS OF WHICH WERE COMMUNICATED TO THE UNITED NATIONS BY THE LETTER DATED 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.

2. THE SAID RESEARCH ACTIVITIES FOR UNDERWATER CABLE INSTALLATION BY ABEILLE MARENGO, BETWEEN 10 NOV 26 – 19 MAR 27, WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES JOINING THE POSITIONS BELOW:

LINE 1

35 20.46 N – 027 15.61 E

35 19.85 N – 027 25.20 E

35 13.14 N – 027 35.10 E

35 01.94 N – 027 42.89 E

34 47.85 N – 028 10.04 E

34 42.47 N – 028 40.81 E

34 26.64 N – 029 25.47 E

34 23.31 N – 029 32.66 E

34 17.27 N – 029 52.26 E

34 11.80 N – 029 58.14 E

34 11.30 N – 030 05.12 E

34 11.39 N – 030 10.16 E

34 14.77 N – 030 22.77 E

34 16.58 N – 030 47.94 E

34 16.21 N – 031 01.50 E

34 12.98 N – 031 58.64 E

34 11.33 N – 032 12.28 E

34 11.59 N – 032 16.26 E

LINE 2

35 19.06 N – 027 15.23 E

35 18.46 N – 027 24.34 E

35 12.52 N – 027 33.34 E

35 00.55 N – 027 40.43 E

34 45.86 N – 028 08.84 E

34 40.75 N – 028 39.87 E

34 25.15 N – 029 24.13 E

34 21.91 N – 029 31.56 E

34 16.29 N – 029 50.62 E

34 10.31 N – 029 56.42 E

34 08.69 N – 030 03.04 E

34 09.16 N – 030 08.66 E

34 09.41 N – 030 12.39 E

34 11.58 N – 030 25.77 E

34 12.79 N – 030 44.83 E

34 13.69 N – 030 55.76 E

34 13.60 N – 031 07.73 E

34 12.80 N – 031 21.45 E

34 11.13 N – 031 31.70 E

34 08.16 N – 032 15.96 E

WIDE BERTH REQUESTED 2 NM

3. CANCEL THIS MESSAGE 200001Z MAR 27.

Ερμηνεία του Μηνύματος

Η έκδοση της οδηγίας (TURNHOS N/W : 1127/26) από τον τουρκικό σταθμό αποτυπώνει την πάγια στρατηγική της Άγκυρας να προβάλλει απαιτήσεις δικαιοδοσίας σε θαλάσσιες ζώνες που επικαλύπτουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η Τουρκία επιχειρεί να εμφανίσει τις εργασίες του πλοίου Abeille Marengo για την πόντιση υποβρύχιου καλωδίου, οι οποίες προγραμματίζονται από τις 10 Νοεμβρίου 2026 έως τις 19 Μαρτίου 2027, ως δραστηριότητες που τελούν δήθεν υπό την έγκριση των τουρκικών αρχών και διεξάγονται εντός της δικής της υφαλοκρηπίδας.

Στο κείμενο γίνεται ευθεία αναφορά στα αυθαίρετα όρια που είχε καταθέσει η Άγκυρα στον ΟΗΕ τον Μάρτιο του 2020, παραβλέποντας το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και τα κυριαρχικά δικαιώματα των γειτονικών κρατών. Παράλληλα, ορίζονται δύο παράλληλες ζώνες πλεύσης και εργασιών με δεκάδες σημεία στίξης στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ζητείται από τα διερχόμενα σκάφη να τηρούν απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 2 ναυτικών μιλίων καθ’ όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων μέχρι την τυπική ακύρωση του μηνύματος τον Μάρτιο του 2027.