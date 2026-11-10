Συναγερμός στην Ελασσόνα: Πάνω από 250 κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε μόλις τρεις ημέρες

Πάνω από 250 κρούσματα γαστρεντερίτιδας έχουν επιβεβαιωθεί στην Ελασσόνα, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς δεν έχει σταματήσει η προσέλευση ασθενών στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το απόγευμα της Τρίτης (10/11) συνολικά 379 άνθρωποι είχαν αναζητήσει ιατρική βοήθεια παρουσιάζοντας συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, από τους ασθενείς που προσήλθαν στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας, οι 125 χρειάστηκε να παραμείνουν για λίγες ώρες στη μονάδα βραχείας νοσηλείας, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και να παρακολουθηθεί η κατάσταση της υγείας τους.

Πληροφορίες από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) αναφέρουν ότι από τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία δεν έχει προκύψει κάποιο κοινό κοινωνικό γεγονός ή εκδήλωση στην οποία να συμμετείχαν οι άνθρωποι που νόσησαν, ενώ δεν έχει ταυτοποιηθεί συγκεκριμένο παθογόνο που να ευθύνεται για την έξαρση.

Την ίδια ώρα, διενεργούνται εργαστηριακές εξετάσεις σε δείγματα ασθενών που χρειάστηκαν νοσηλεία προκειμένου να προσδιοριστεί ο πιθανός λοιμογόνος παράγοντας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες έλεγχος του νερού στην περιοχή, ώστε να εξεταστεί εάν υπάρχει ενδεχόμενη σύνδεση με την εμφάνιση των περιστατικών.

Δήμαρχος Ελασσόνας: Δεν βρέθηκε τίποτα στα δείγματα νερού

«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μας, ενημερώνουμε ότι τα δείγματα νερού που εξετάστηκαν δεν παρουσίασαν ευρήματα που να τεκμηριώνουν σύνδεση με την έξαρση των περιστατικών γαστρεντερίτιδας. Η διερεύνηση της κατάστασης συνεχίζεται, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με προτεραιότητα την προστασία της δημόσιας υγείας και την υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών. Η δημόσια υγεία απαιτεί σοβαρότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και διαρκή επαγρύπνηση» ανέφερε σε δήλωσή του ο δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Γάτσας.