Υγεία πάνω απ’ όλα 2026 – Προτάσεις για Μετάβαση από την Απλή Παροχή Υπηρεσίας, στην Ουσιαστική Ασφάλεια και Ευμάρεια του Ασθενούς, Έξυπνη Εποπτεία και Value-based Αποζημίωση

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Υγεία πάνω απ' όλα 2026
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Τη μετάβαση από ένα σύστημα που πληρώνει πράξεις σε ένα σύστημα που επιβραβεύει την οργανωμένη φροντίδα και το πραγματικό όφελος για τον ασθενή πρότεινε ο δικηγόρος και διαχειριστής εταίρος της KKLegal, Ευάγγελος Κατσίκης, στο έκτο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2026».

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«Το ελληνικό μοντέλο αποζημίωσης υπηρεσιών υγείας έχει φτάσει στα όριά του», τόνισε ο κ. Κατσίκης, σημειώνοντας ότι «κανείς δεν είναι ευχαριστημένος»: ούτε το κράτος, ούτε οι ασθενείς, ούτε οι πάροχοι. Όπως εξήγησε, όσοι πάροχοι επενδύουν στην ποιότητα πληρώνονται τα ίδια με όσους παρέχουν μια απλή, τυπική υπηρεσία. Η αποζημίωση βάσει αξίας δεν καταργεί την πληρωμή της αναγκαίας ιατρικής πράξης, αλλά μετρά και το αν η φροντίδα ήταν ασφαλής και συντονισμένη.

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Επικαλέστηκε την έρευνα PaRIS του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με την οποία μόνο το 47% των χρόνια πασχόντων στην Ελλάδα ανέφερε αποτελεσματικό συντονισμό της φροντίδας του. Πρότεινε να ξεκινήσει η αλλαγή πιλοτικά από τη χρόνια νεφρική νόσο. Το μοντέλο που περιέγραψε είναι μικτό: οι αναγκαίες υπηρεσίες συνεχίζουν να αποζημιώνονται, ενώ προστίθενται αμοιβή συντονισμού, με ονομαστικό υπεύθυνο για κάθε ασθενή, και αμοιβή βάσει αποτελέσματος.

«Αυτό δεν είναι επανάσταση του συστήματος, είναι μια φυσική εξέλιξη», υποστήριξε, καθώς τα ψηφιακά εργαλεία υπάρχουν ήδη. «Αυτό που λείπει είναι η θεσμική γέφυρα που μετατρέπει τα δεδομένα σε ευθύνη, την ευθύνη σε συντονισμό και τον συντονισμό σε αποζημιούμενη αξία», κατέληξε.

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Το συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2026», με κεντρικό θέμα «Υγεία 2030 – Σχεδιάζοντας το Σύστημα Υγείας του Αύριο», διοργανώνουν η Next is Now και η DOME Consulting. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας. Οι εργασίες μεταδίδονται διαδικτυακά από το ygeiasummit.gr και τα enikos.gr, real.gr, oloygeia.gr και enikonomia.gr, ενώ εκτενή αποσπάσματα μεταδίδει ο Real FM 97,8.

Χρυσοί χορηγοί: ELPEN, DEMO
Ασημένιοι χορηγοί: Eurolife FFH, NeuroOncology, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, Integris, Εθνική Ασφαλιστική, Affidea, CORONIS Research, Bennett, Όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ
Χορηγοί: Εθνική Τράπεζα, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, ΒΙΑΝΕΞ, Hellenic Healthcare Group (HHG), Diaverum, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, Siemens Healthineers, EIZO, UNI-PHARMA, RAFARM, Ελληνικό Κέντρο Νευροχειρουργικής Έρευνας «Καθηγητής Πέτρος Κόκκαλης»
Χορηγοί επικοινωνίας: oloygeia.gr, enikos, enikonomia.gr, real fm 97,8, realnews, real.gr

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