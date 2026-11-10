Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος είχε εκλεγεί βουλευτής Αχαΐας με τον ΣΥΡΙΖΑ και είχε διατελέσει τομεάρχης Υγείας. Στη συνέχεια έγινε ανεξάρτητος βουλευτής και σήμερα κλείνει την βουλευτική του θητεία του με την επιστολή παραίτησής του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, η οποία ανακοινώθηκε πριν από λίγο στην ολομέλεια.

Υπενθυμίζεται ότι χθες από το βήμα της Βουλής ενημέρωσε το σώμα ότι θα ήταν η τελευταία του κοινουβουλευτική παρέμβαση. Αποχαιρέτησε τους συναδέλφους του βουλευτές, το προεδρείο της Βουλής και στο περιστύλιο της Βουλής ανακοίνωσε ότι αφήνει την έδρα του και πως θα συμπορευτεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.