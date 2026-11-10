Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, εκλεγμένος βουλευτής Αχαΐας με τον ΣΥΡΙΖΑ και πρώην τομεάρχης Υγείας, παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα με επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής που ανακοινώθηκε στην ολομέλεια. Έχοντας προηγουμένως καταστεί ανεξάρτητος βουλευτής, αποχαιρέτησε τους συναδέλφους του και ανακοίνωσε στο περιστύλιο ότι αφήνει την έδρα του προκειμένου να συμπορευτεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

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Πολιτική

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, με την επιστολή παραίτησής του προς τον Πρόεδρο της Βουλής να ανακοινώνεται στην ολομέλεια.
  • Είχε εκλεγεί βουλευτής Αχαΐας με τον ΣΥΡΙΖΑ, είχε διατελέσει τομεάρχης Υγείας και στη συνέχεια κατέστη ανεξάρτητος βουλευτής.
  • Αποχαιρέτησε τους συναδέλφους του στη Βουλή και ανακοίνωσε ότι αφήνει την έδρα του προκειμένου να συμπορευτεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

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Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Παραιτείται από βουλευτής ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος – «Ίσως σήμερα είναι η τελευταία μου ομιλία» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο κ. Παναγιωτόπουλος είχε εκλεγεί βουλευτής Αχαΐας με τον ΣΥΡΙΖΑ και είχε διατελέσει τομεάρχης Υγείας. Στη συνέχεια έγινε ανεξάρτητος βουλευτής και σήμερα κλείνει την βουλευτική του θητεία του με την επιστολή παραίτησής του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, η οποία ανακοινώθηκε πριν από λίγο στην ολομέλεια.

Υπενθυμίζεται ότι χθες από το βήμα της Βουλής ενημέρωσε το σώμα ότι θα ήταν η τελευταία του κοινουβουλευτική παρέμβαση. Αποχαιρέτησε τους συναδέλφους του βουλευτές, το προεδρείο της Βουλής και στο περιστύλιο της Βουλής ανακοίνωσε ότι αφήνει την έδρα του και πως θα συμπορευτεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

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