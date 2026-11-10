Υγεία πάνω απ’ όλα – Ο Ρόλος της Φαρμακοβιομηχανίας στο Νέο Παραγωγικό Μοντέλο της Χώρας: «Η οικονομία πρέπει να γίνει πολύ πιο παραγωγική, ανταγωνιστική και ανθεκτική»

Η φαρμακοβιομηχανία μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη μετάβαση της χώρας σε ένα πιο παραγωγικό και εξωστρεφές οικονομικό μοντέλο. Αυτό ήταν το κοινό σημείο του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, και του συνδιευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου ELPEN και προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Θεόδωρου Τρύφωνα, στο έκτο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2026». Τη συζήτηση συντόνισε η Μαριάνα Πυργιώτη, Co-founder της Dome Consulting.

Του Θάνου Μωριάτη

Θεοδωρικάκος: «Πολύ ισχυρός πρωταγωνιστής» η φαρμακοβιομηχανία

Ο υπουργός Ανάπτυξης υποστήριξε ότι η οικονομία πρέπει να γίνει «πολύ πιο παραγωγική, πολύ πιο ανταγωνιστική και πολύ πιο ανθεκτική», με τη βιομηχανία σε πρώτο πλάνο. Ανέφερε ότι σήμερα τρέχουν 1.000 επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό άνω των 3 δισ. ευρώ και στήριξη 1,5 δισ. ευρώ. Περισσότερα από 500 από αυτά αφορούν τη βιομηχανία, ενώ οι αξιολογήσεις ολοκληρώνονται σε 90 ημέρες.

Για τον κλάδο του φαρμάκου, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι λειτουργούν 51 μονάδες και 31 ερευνητικά κέντρα, που απασχολούν πάνω από 55.000 εργαζομένους. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία εξάγει σε περισσότερες από 140 χώρες και καλύπτει το 12% των γενοσήμων στην ευρωπαϊκή αγορά. Ως κίνητρα για την έρευνα ανέφερε την υπερέκπτωση 315% για τις δαπάνες έρευνας και το ερευνητικό clawback.

Ανακοίνωσε μεταρρύθμιση στις στρατηγικές επενδύσεις, την οποία πιθανότατα θα εισηγηθεί στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο. Ως στρατηγικές θα χαρακτηρίζονται οι πολύ μεγάλες επενδύσεις, πιθανόν άνω των 150 εκατ. ευρώ, καθώς και οι καινοτόμες επενδύσεις με σοβαρή προστιθέμενη αξία. Για τη μεταρρύθμιση ζήτησε από την ΠΕΦ «πάρα πολύ συγκεκριμένες προτάσεις». «Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι να μοιράζει επιδόματα. Το θέμα της χώρας είναι να διαμορφώνει πιο παραγωγικά την οικονομία για να μπορεί να δίνει σταθερά καλύτερους μισθούς», τόνισε.

Τρύφων: «Έχουμε αργήσει 25 με 30 χρόνια»

Ο Θεόδωρος Τρύφων αναγνώρισε ότι γίνεται έντονη προσπάθεια για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, «η οποία συνοδεύεται από πράξεις, όχι μόνο από λόγια». Σημείωσε όμως ότι «έχουμε αργήσει 25 με 30 χρόνια». Περιέγραψε τις διεθνείς πιέσεις στον κλάδο: τους δασμούς και την πολιτική MFN των ΗΠΑ, την Κίνα, που επιδοτεί έως και 80% νέες μονάδες βιοτεχνολογίας, και το κόστος ενέργειας στην Ευρώπη. «Δεν μπορεί η Ελλάδα να έχει τη δυνατότητα να καλύψει το 70% των εγχώριων αναγκών με φάρμακα και να χρησιμοποιεί μόνο το 25 ή 30», είπε.

Ως προϋποθέσεις έθεσε σταθερούς κανόνες για τέσσερα χρόνια και μια συνολική φαρμακευτική πολιτική για την τιμολόγηση, την αποζημίωση και τις επενδύσεις. Χαρακτήρισε το επενδυτικό clawback «το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα», μέσω του οποίου, όπως είπε, έχουν μοχλευθεί επενδύσεις άνω του 1,8 δισ. ευρώ. Για το ανθρώπινο δυναμικό ανέφερε ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, με μερίδιο αγοράς 25–30%, έχει το 70% των θέσεων εργασίας του κλάδου και το 90% των νέων επενδύσεων. Οι μισθοί στις εταιρείες της είναι κατά μέσο όρο 35% υψηλότεροι από τον μέσο όρο. Μέσω των προγραμμάτων της ΠΕΦ εκπαιδεύονται κάθε χρόνο 300–400 νέοι επιστήμονες.

Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται διαδικτυακά από το ygeiasummit.gr και τα enikos.gr, real.gr, oloygeia.gr και enikonomia.gr. Εκτενή αποσπάσματα μεταδίδει ο Real FM 97,8.

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