Κύκλωμα «αχυρανθρώπων»: Ελεύθερος με όρους ο Ερρίκος Πετιλόν μετά την απολογία του – Τι υποστήριξε ο φερόμενος λογιστής

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Ερρίκος Πετιλόν μετά την απολογία του ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας, για με την εμπλοκή του στο κύκλωμα φοροδιαφυγής των 206 εκατομμυρίων ευρώ στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Κατά την απολογία του, ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε ρόλο «αχυρανθρώπου» στην υπόθεση, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες εις βάρος του περί εμπλοκής του στην υπόθεση και ισχυρίστηκε ότι έχει πέσει θύμα εξαπάτησης εν αγνοία του.

Όπως είπε, δεν γνωρίζει κανέναν από τους άλλους κατηγορούμενους παρά μόνον μία γυναίκα, στην οποία και είδε δώσει τους προσωπικούς του κωδικούς από το Taxisnet.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης. Δε γνώριζα κανένα από τους συγκατηγορούμενους παρά μόνο μια γυναίκα που μου ζήτησε να δώσω τους κωδικούς μου taxis. Το το ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψη μου. Οι κατηγορίες που μου αποδόθηκαν δεν ταιριάζουν στην προσωπικότητα μου. Η περιπέτεια της ζωής μου και τα σοβαρά προβλήματα της υγείας μου με έφεραν εδώ», φέρεται να ισχυρίστηκε ο κ. Πετιλόν κατά την απολογία του, σύμφωνα με το thestival.gr

Σε δηλώσεις του έξω από τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, ο συνήγορος του Ερρίκου Πετιλόν, Όθωνας Παπαδόπουλος, υπογράμμισε πως ο ηθοποιός αρνείται τις κατηγορίες ενώ τόνισε πως ένα μεγάλο μέλος της οφειλής που φέρεται να υπήρχε προς το Δημόσιο βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης και οι δόσεις καταβάλλονται κανονικά από τους πραγματικούς οφειλέτες.

Τι υποστήριξε ο φερόμενος λογιστής

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο φερόμενος ως λογιστής υποστήριξε ότι προσελήφθη στις 7 Ιουνίου 2024 από τον ιδιοκτήτη του λογιστικού γραφείου, όπου εργάστηκε για περίπου 18 μήνες. Όπως φέρεται να ανέφερε, το συγκεκριμένο διάστημα δεν του επέτρεψε να αποκτήσει πλήρη εικόνα της λειτουργίας της επιχείρησης ή να γνωρίσει τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην έρευνα των ελεγκτικών Αρχών.

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε πως, όταν ο εργοδότης του συνταξιοδοτήθηκε τον Ιανουάριο του 2025 για λόγους υγείας, ανέλαβε επικεφαλής του γραφείου, προκειμένου, όπως υποστήριξε, να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας των συναδέλφων του. Ωστόσο, αρνήθηκε ότι η θέση αυτή συνεπαγόταν συμμετοχή στη συγκρότηση ή τη διεύθυνση οποιασδήποτε εγκληματικής οργάνωσης.

«Με εμφανίζουν άλλοτε ως αχυράνθρωπο και άλλοτε ως αρχηγό»

Ιδιαίτερη αναφορά φέρεται να έκανε στις διαφορετικές ιδιότητες που, κατά τους ισχυρισμούς του, του αποδίδονται στο υλικό της έρευνας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποστήριξε ότι σε ορισμένα σημεία χαρακτηρίζεται «αχυράνθρωπος», σε άλλα «συναρχηγός», ενώ αλλού εμφανίζεται ως πρόσωπο με ηγετικό ρόλο.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να χαρακτήρισε αντιφατικές αυτές τις αναφορές, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί, κατά την άποψή του, να εμφανίζεται ταυτόχρονα ως πρόσωπο χωρίς ουσιαστική εξουσία και ως επικεφαλής ενός οργανωμένου μηχανισμού. Παράλληλα, φέρεται να υποστήριξε ότι κατά την έρευνα στο λογιστικό γραφείο εντοπίστηκαν μόλις τρία μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που τον αφορούσαν, ενώ από την έρευνα στην κατοικία του δεν κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές ή άλλα σχετικά ευρήματα.

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι είχε αποφασιστικό ρόλο στη διαχείριση εταιρειών, στη μεταφορά οφειλών ή στη χρησιμοποίηση παρένθετων προσώπων, ζητώντας να προσδιοριστούν συγκεκριμένες πράξεις που να στοιχειοθετούν την αποδιδόμενη συμμετοχή του.

Η οικογενειακή κατάσταση και το αίτημα να αφεθεί ελεύθερος

Μεγάλο μέρος των ισχυρισμών του αφορά την οικογενειακή του κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι είναι πατέρας τριών ανήλικων παιδιών, εκ των οποίων οι δίδυμες κόρες του, ηλικίας τεσσάρων ετών, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και έχουν πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 70% η καθεμία.

Όπως φέρεται να υποστήριξε, οι δύο ανήλικες χρειάζονται συνεχή θεραπευτική παρακολούθηση και εξειδικευμένη φροντίδα, ενώ η μία αντιμετωπίζει επιπλέον σοβαρό πρόβλημα υγείας που απαιτεί τακτικές ιατρικές εξετάσεις.

Ο ίδιος επικαλέστηκε ακόμη την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του είναι άνεργη και πως η παρουσία του στο σπίτι είναι απαραίτητη για τη φροντίδα των παιδιών.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές, διαθέτει μόνιμη κατοικία και δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια προετοιμασίας φυγής από τη χώρα.

Αρνείται τις κατηγορίες και ζητεί την απαλλαγή του

Ο φερόμενος ως λογιστής αμφισβήτησε επίσης ότι προκύπτει συγκεκριμένη προσωπική του συμμετοχή σε πράξεις απάτης εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και του ΕΦΚΑ. Κατά τους ισχυρισμούς του, η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών εταιρειών δεν αποδεικνύει αυτομάτως ότι ο ίδιος συνέβαλε στη δημιουργία τους ή γνώριζε τυχόν παράνομες ενέργειες.

Παράλληλα, ζήτησε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναβολής της ποινικής διαδικασίας μέχρι την οριστική κρίση των σχετικών διοικητικών υποθέσεων, ενώ αρνήθηκε και την αποδιδόμενη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Ολοκληρώνοντας την υπερασπιστική του τοποθέτηση, φέρεται να ζήτησε την απαλλαγή του από όλες τις κατηγορίες και να μην του επιβληθεί προσωρινή κράτηση ή άλλος περιοριστικός όρος.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από εκτεταμένη έρευνα των ελεγκτικών Αρχών, με επίκεντρο τη φερόμενη λειτουργία δικτύων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούσαν παρένθετα πρόσωπα, αφήνοντας πίσω τους μεγάλα ποσά οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 18 πρόσωπα, με τους 16 να παραπέμπονται ενώπιον της 3ης Ειδικής Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, τα οποία αναμένεται να ολοκληρώσουν την Πέμπτη τις απολογίες τους.