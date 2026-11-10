Pizza Fan: «Ανοίγουν την Τετάρτη 107 καταστήματα και το delivery» – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Επαναλειτουργούν αύριο, Τετάρτη καταστήματα της Pizza Fan, έπειτα από περίπου 2,5 εβδομάδες αναστολής λειτουργίας, εξαιτίας της υπόθεσης απάτης με τις πίτσες-«κεράσματα» και τη φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ. Μία από τις συνέπειες και δη βαριές ήταν αυτή της εργασιακής ανασφάλειας και αβεβαιότητας για τους 2.500 εργαζομένους της επιχείρησης.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, “107 καταστήματα του δικτύου της Pizza Fan σε όλη την Ελλάδα επιστρέφουν σε πλήρη λειτουργία”.

“Όλα τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι, έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν”, σημειώνεται.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την αποδέσμευση δύο τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί με το υφιστάμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για την εξεύρεση επενδυτή.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Pizza Fan

“Από αύριο, Τετάρτη 11/11, 107 καταστήματα του δικτύου της Pizza Fan σε όλη την Ελλάδα επιστρέφουν σε πλήρη λειτουργία.

Όλα τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι, έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τα αμέτρητα μηνύματα στήριξης – η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.

Μπορείτε να παραγγείλετε από το pizzafan.gr, την επίσημη εφαρμογή μας, τηλεφωνικά στο 18 111 ή στο 210 811 2000, καθώς και μέσω των συνεργαζόμενων πλατφορμών”.