Pizza Fan: «Ανοίγουν την Τετάρτη 107 καταστήματα και το delivery» – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Επαναλειτουργούν αύριο, Τετάρτη καταστήματα της Pizza Fan, έπειτα από περίπου 2,5 εβδομάδες αναστολής λειτουργίας, εξαιτίας της υπόθεσης απάτης με τις πίτσες-«κεράσματα» και τη φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ. Μία από τις συνέπειες και δη βαριές ήταν αυτή της εργασιακής ανασφάλειας και αβεβαιότητας για τους 2.500 εργαζομένους της επιχείρησης.
Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, “107 καταστήματα του δικτύου της Pizza Fan σε όλη την Ελλάδα επιστρέφουν σε πλήρη λειτουργία”.
“Όλα τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι, έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν”, σημειώνεται.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την αποδέσμευση δύο τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί με το υφιστάμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για την εξεύρεση επενδυτή.
Ολόκληρη η ανακοίνωση της Pizza Fan
“Από αύριο, Τετάρτη 11/11, 107 καταστήματα του δικτύου της Pizza Fan σε όλη την Ελλάδα επιστρέφουν σε πλήρη λειτουργία.
Όλα τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι, έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τα αμέτρητα μηνύματα στήριξης – η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
Μπορείτε να παραγγείλετε από το pizzafan.gr, την επίσημη εφαρμογή μας, τηλεφωνικά στο 18 111 ή στο 210 811 2000, καθώς και μέσω των συνεργαζόμενων πλατφορμών”.