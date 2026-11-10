Θεσσαλονίκη: Νέα πτώση ατόμου από μπαλκόνι – Έπεσε από τον τρίτο στον πρώτο

Νέα πτώση ατόμου από μπαλκόνι σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στην οδό Τσιμισκή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με το άτομο να πέφτει από τον τρίτο όροφο στον πρώτο. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, περιπολικό και γερανός, και ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης. Το περιστατικό ακολουθεί δύο ακόμη ανάλογα συμβάντα που καταγράφηκαν το πρωί της ίδιας ημέρας σε Μοναστηρίου και Λαγκαδά

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα πτώση ατόμου από μπαλκόνι σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης επί της οδού Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
  • Το άτομο φέρεται να έπεσε από τον τρίτο στον πρώτο όροφο και διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της πόλης.
  • Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα το πρωί δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε παρόμοια περιστατικά στην περιοχή της Μοναστηρίου και του Λαγκαδά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα πτώση ατόμου από μπαλκόνι σημειώθηκε σήμερα Τρίτη νωρίς το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό έγινε λίγο πριν τις 16:00 επί της οδού Τσιμισκή στο ύψος της Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της πόλης.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα, περιπολικό καθώς και ένας γερανός. Το άτομο, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά, φέρεται να έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου στον πρώτο όροφο, σύμφωνα με το voria.gr.

Διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα το πρωί δύο άνθρωποι, ένας 38χρονος και μία 66χρονη, έχασαν τη ζωή τους σε διαφορετικές περιπτώσεις μετά από πτώσεις από μπαλκόνια στην περιοχή της Μοναστηρίου και του Λαγκαδά αντίστοιχα.

 

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