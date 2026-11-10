Θεσσαλονίκη: Νέα πτώση ατόμου από μπαλκόνι – Έπεσε από τον τρίτο στον πρώτο

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Νέα πτώση ατόμου από μπαλκόνι σημειώθηκε σήμερα Τρίτη νωρίς το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό έγινε λίγο πριν τις 16:00 επί της οδού Τσιμισκή στο ύψος της Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της πόλης.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα, περιπολικό καθώς και ένας γερανός. Το άτομο, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά, φέρεται να έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου στον πρώτο όροφο, σύμφωνα με το voria.gr.

Διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα το πρωί δύο άνθρωποι, ένας 38χρονος και μία 66χρονη, έχασαν τη ζωή τους σε διαφορετικές περιπτώσεις μετά από πτώσεις από μπαλκόνια στην περιοχή της Μοναστηρίου και του Λαγκαδά αντίστοιχα.