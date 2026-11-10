Γιάννης Πάριος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Πριν “φύγει”, μου είχε ζητήσει να του γράψω ένα τραγούδι…»

Ένα απόσπασμα από τη συναυλία που έδωσε το βράδυ της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου ο Γιάννης Πάριος, προβλήθηκε την Τρίτη (10/9) στο «Πρωινό». Σε αυτό, ο σπουδαίος ερμηνευτής μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη και το τραγούδι που του είχε ζητήσει να του γράψει, λίγο καιρό πριν φύγει από τη ζωή.

Στη διάρκεια της συναυλίας του, ο Γιάννης Πάριος ανέφερε ότι: «Πριν “φύγει”, μου είχε ζητήσει να του γράψω ένα τραγούδι. Εγώ το έγραψα, αλλά ντρεπόταν να με πάρει τηλέφωνο. Δεν ξέρω γιατί».

Αμέσως μετά, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης είπε πως: «Ύστερα από λίγο καιρό, έβαλε έναν φίλο μας κοινό και με παρακάλεσε και του λέει: “Σε παρακαλώ, πες του Γιάννη να μου το στείλει ή να πάω εγώ να τον βρω”. Και έτσι του έδωσα αυτό το τραγούδι. Μιλάω για τον Γιώργο τον Μαζωνάκη».