Γιάννης Πάριος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Πριν “φύγει”, μου είχε ζητήσει να του γράψω ένα τραγούδι…»

Σε απόσπασμα από τη συναυλία του, που προβλήθηκε στο «Πρωινό», ο Γιάννης Πάριος αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη και στο πώς του έγραψε ένα τραγούδι, λίγο πριν "φύγει" από τη ζωή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απόσπασμα από τη συναυλία του Γιάννη Πάριου προβλήθηκε στο «Πρωινό», όπου ο ερμηνευτής μίλησε για το τραγούδι που του είχε ζητήσει να του γράψει ο Γιώργος Μαζωνάκης.
  • Στη διάρκεια της συναυλίας του, ο Γιάννης Πάριος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πριν “φύγει”, μου είχε ζητήσει να του γράψω ένα τραγούδι. Εγώ το έγραψα, αλλά ντρεπόταν να με πάρει τηλέφωνο. Δεν ξέρω γιατί».
  • Στη συνέχεια, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης εξήγησε το πώς τελικά παρέδωσε το τραγούδι στον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Ένα απόσπασμα από τη συναυλία που έδωσε το βράδυ της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου ο Γιάννης Πάριος, προβλήθηκε την Τρίτη (10/9) στο «Πρωινό». Σε αυτό, ο σπουδαίος ερμηνευτής μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη και το τραγούδι που του είχε ζητήσει να του γράψει, λίγο καιρό πριν φύγει από τη ζωή.

Στη διάρκεια της συναυλίας του, ο Γιάννης Πάριος ανέφερε ότι: «Πριν “φύγει”, μου είχε ζητήσει να του γράψω ένα τραγούδι. Εγώ το έγραψα, αλλά ντρεπόταν να με πάρει τηλέφωνο. Δεν ξέρω γιατί».

Αμέσως μετά, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης είπε πως: «Ύστερα από λίγο καιρό, έβαλε έναν φίλο μας κοινό και με παρακάλεσε και του λέει: “Σε παρακαλώ, πες του Γιάννη να μου το στείλει ή να πάω εγώ να τον βρω”. Και έτσι του έδωσα αυτό το τραγούδι. Μιλάω για τον Γιώργο τον Μαζωνάκη».

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