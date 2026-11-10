Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: «Του έβαλαν χρέος επάνω του και μπόρεσε να πάρει σύνταξη» – Τι αποκαλύπτουν συγγενείς νεκρών «αχυρανθρώπων»

Το κύκλωμα “αχυρανθρώπων” έκανε χρυσές δουλειές εξαπατώντας το Δημόσιο και απομυζώντας χρήματα από όπου μπορούσε. Άλλωστε, τούτο αποδεικνύεται από το μέγεθος της φοροδιαφυγής που φτάνει τα 206 εκατ. ευρώ, αλλά και από τους συνολικά 18 συλληφθέντες.

Την ίδια στιγμή, προκαλούσε τεράστια ψυχολογική βλάβη σε ανθρώπους που δεν είχαν ιδέα τι συνέβαινε ή ήταν σε πολύ δύσκολη στιγμή και έτσι μπλέκονταν στα πλοκάμια του. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα αποκαλύπτει αδελφή ενός εκ των νεκρών “αχυρανθρώπων”, η οποία μίλησε στις “Αποκαλύψεις” του ANT1.

Η γυναίκα είναι σε ιδιαίτερα άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Δήλωσε ότι ο αδελφός της της είχε εκμυστηρευθεί τι συνέβαινε και κάνει λόγο για απειλές που δεχόταν όταν προσπάθησε να απαγκιστρωθεί από το κύκλωμα. Λέει επιπλέον πώς τον έμπλεξαν και πώς τον έπειθαν να υπογράφει με το όνομά του και να είναι μέρος αυτού του κυκλώματος.

Ο άνθρωπος έφτασε να μην είχε να φάει, δεν μπορούσε να λάβει τη σύνταξή του και έφτασε να χρωστά ένα διόλου ευτελές ποσό. Ο συγκεκριμένος πέθανε πριν δύο χρόνια.

«Κάτι μου έλεγε ότι τον έχουνε μπλέξει με 9.000 ένσημα εργάτης για να βγει στη σύνταξη. Αυτό πρέπει να έγινε ή από το 2015 και μετά ή από το 2017 και μετά. Του έβαλαν χρέος επάνω του και υπέγραψε, αν δεν κάνω λάθος 50.000. Κι ούτε σύνταξη. Δεν μπόρεσε να πάρει τη σύνταξή του, λόγω αυτού του γεγονότος (εννοεί το χρέος). Και δεν γνωρίζω ποιος του έδινε λεφτά και ζούσε. Όταν εγώ πήγα να κάνω διακοπή ρεύματος μου είπαν από την εταιρεία ρεύματος, “θα κόψουμε και από το…;” Λέω τι είναι εκεί πέρα; Μου λένε καφετέρια, κάτι τέτοιο» ανέφερε

Η γυναίκα φυσικά δεν είχε ιδέα για αυτό και ζήτησε, αφού δεν ήξερε, να γίνει διακοπή του ρεύματος στο σπίτι του. Η ίδια επίσης ανέφερε ότι ένας άγνωστος σε αυτήν, “ένα παιδί”, τον έπαιρνε τηλέφωνο από την ευρύτερη περιοχή της Μενεμένης.

Αποποίηση περιουσίας

«Μετά έπιασα τα παιδιά του και τους είπα να κάνουν αποποίηση. Ήταν πολύ τίμιος. Κύριος. και τον κατάντησαν… Ζούσε σε ένα παλιόσπιτο. Με ένα κρεβάτι μόνο και μία τηλεόραση. Έτσι τον είχαν καταντήσει. Όταν πήγα στο ΙΚΑ για να πάρω τα λεφτά που δικαιούταν ο αδελφός μου, δεν ήξερα ότι τον είχαν ανασφάλιστο, μου είπαν ότι χρωστά 50.000, ότι είχε καμπαρέ, ενώ ο αδελφός μου δεν είχε τίποτα. Δεν είχε να φάει.

Ο αδελφός μου εργάτης δούλευε και τον έκαναν να χρωστάει 50.000. Τον βρήκα στον δρόμο και μου είπε, “φύγε γιατί με παρακολουθούν”.»

Ο αδελφός της γυναίκας λάμβανε και φαρμακευτική αγωγή και σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, εξαιτίας αυτών, δεν καταλάβαινε και τον έβαζαν να υπογράφει. Του πήραν το ΑΦΜ κι από κει και πέρα είχε μπλέξει.



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Οι αποκαλύψεις όμως για τα χρέη νεκρών “αχυρανθρώπων” με ενεργά ΑΦΜ δεν σταματούν.

Σε μία άλλη περίπτωση, κουνιάδος γυναίκας που μίλησε στις “Αποκαλύψεις”, είχε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και δεν μπόρεσε ποτέ του να εργαστεί. Κι όμως, τα αδίστακτα μέλη του κυκλώματος, εκμεταλλεύτηκαν την ένδεια που είχε. Η γυναίκα ανακάλυψε τα πάντα μετά τον θάνατό του, όταν πληροφορήθηκε από τη λογίστρια τι χρέη είχε ο άνθρωπος αυτός.

Η γυναίκα μίλησε με τη λογίστρια για να δει τι θα κάνει με την αποδοχή του μεριδίου του κουνιάδου της. Του άντρα της δεν το αποποιήθηκε.

«Μπαίνει και λέει, “χρωστάει 360.000 ευρώ. Δεν ξέρω από που.” Δεν μπορούσε η λογίστρια να δει. Έπειτα από 1,5 μήνα, έγινε η κηδεία και δηλώσαμε τον θάνατο, ήρθαν χαρτιά στο σπίτι, τα χρέη του αλλά και το ότι είχε μαγαζιά στο όνομά του. Πράγμα που δεν ήξερα. Και νομίζω δεν ήξερε κι αυτός γιατί ήταν αγράμματος.

Οι δυο κόρες μου έκαναν αποποίηση και ήρθαν τώρα τα χρέη και είναι 550.000 ευρώ. Του ήρθε χαρτί να εμφανιστεί στο δικαστήριο και πήγαν και έδωσαν χαρτί ότι στις 2 Απριλίου πέθανε κι αυτός πήγε να ανοίξει μαγαζί 16 Απριλίου.»

Η γυναίκα αποκαλύπτει επίσης ότι αυτή τον συντηρούσε, αλλά ήρθε ένα χαρτί που γράφει πώς ο κουνιάδος της ήταν λαντζέρης και σερβιτόρος.

Ήταν καρκινοπαθής και δεν ήξερε πόσο προχωρημένο καρκίνο είχε.