Βουλγαρία: Τουλάχιστον 12 οι νεκροί στη μεγάλη καραμπόλα 50 οχημάτων – 27 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν σε πολύνεκρη καραμπόλα δεκάδων οχημάτων που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο κοντά στον κόμβο της Ζίμνιτσα, στην περιοχή του Γιάμπολ. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, η πυκνή ομίχλη αποτέλεσε την πιθανή αιτία της τραγωδίας, η οποία ξεκίνησε από σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό. Οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού συνεχίζονται, ενώ δεκάδες τραυματίες έχουν ήδη διακομιστεί σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στους 12 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών και δεκάδες είναι οι τραυματίες από τη μεγάλη καραμπόλα 50 οχημάτων που σημειώθηκε το πρωί στη νοτιοανατολική Βουλγαρία.
  • Σύμφωνα με τις αρχές, η ομίχλη ήταν η πιθανή αιτία του δυστυχήματος, το οποίο ξεκίνησε με σύγκρουση μεταξύ λεωφορείου και φορτηγού στον αυτοκινητόδρομο προς το Μπουργκάς.
  • Δεκάδες τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες απεγκλωβισμού και διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στους 12 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών και δεκάδες είναι οι τραυματίες στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στην νοτιοανατολική Βουλγαρία, αν και υπάρχουν φόβοι ότι τα θύματα θα αυξηθούν. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν συνολικά 50 οχήματα και στα δύο ρεύματα αυτοκινητοδρόμου, ενώ στην περιοχή υπήρχε ομίχλη, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ.

Φονική καραμπόλα στη Βουλγαρία: Τουλάχιστον 10 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τη σύγκρουση 50 οχημάτων λόγω πυκνής ομίχλης

Το τραγικό δυστύχημα συνέβη νωρίς το πρωί της Τρίτης κοντά στον κόμβο της Ζίμνιτσα, στην περιοχή του Γιάμπολ (νοτιοανατολική Βουλγαρία), σε ένα τμήμα του δρόμου που συνδέει την πρωτεύουσα Σόφια με το λιμάνι του Μπουργκάς στη Μαύρη Θάλασσα.

Όπως μεταδίδει το BTA και επικαλέιται η ΕΡΤ, συνολικά 27 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες απεγκλωβισμού και διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πολύνεκρη καραμπόλα.

Ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ μίλησε στους δημοσιογράφους σχετικά με το δυστύχημα και έκανε λόγο για 48 τραυματίες.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής Τοντόρ Μισίνεφ του υπουργείου Eσωτερικών Yπoθέσεων δήλωσε στο δίκτυο Nova TV ότι μερικοί άνθρωποι είναι ακόμη εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στον τόπο του ατυχήματος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Λιουμπομίρ Νικόλοφ, ανέφερε ότι η ομίχλη ήταν η πιθανή αιτία του ατυχήματος, το οποίο ξεκίνησε με σύγκρουση μεταξύ λεωφορείου και φορτηγού στην άκρη της εθνικής οδού με κατεύθυνση προς το Μπουργκάς.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν αυτοκίνητα και φορτηγά να έχουν μετατραπεί σε άμορφες μάζες, Στα πλάνα που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται αυτοκίνητα και φορτηγά στοιβαγμένα και στις δύο πλευρές του δρόμου, πολλά εκ των οποίων να έχουν ανατραπεί, διαλυθεί ή ακινητοποιηθεί στην άκρη του δρόμου.

Ο Ράντεφ χαρακτήρισε το δυστύχημα ως «τραγωδία» σε δήλωση που έκανε κατά τη διάρκεια επίσκεψης της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη Βουλγαρία. Ανέφερε ότι είχε διαθέσει αεροσκάφη για την εκκένωση των τραυματιών και ότι σχεδίαζε να επισκεφθεί τον τόπο του ατυχήματος.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι θα συντομεύσει την επίσκεψή της.

«Θα ήθελα να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου και να αποτίσω φόρο τιμής στις ομάδες διάσωσης», είπε η φον ντερ Λάιεν.

«Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα έχουν οι επιχειρήσεις διάσωσης. Μόλις ολοκληρωθούν, θα ακολουθήσουν οι διαδικαστικές και ερευνητικές ενέργειες», ανέφερε.

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