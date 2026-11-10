Αποκλειστικό: Αποπλέει το απόγευμα το ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Τις επόμενες ώρες θα αποπλεύσει, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του enikos.gr, από το λιμάνι του Ηρακλείου το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo», προκειμένου να συνεχίσει τις κρίσιμες υποθαλάσσιες έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου, δηλαδή της ηλεκτρική διασύνδεσης GSI.

Το γαλλικό πλοίο, το οποίο έχει αναλάβει τις έρευνες για λογαριασμό της Nexans, θα κινηθεί προς τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης και της Κάσου, όπου είχαν διακοπεί οι εργασίες το καλοκαίρι του 2024, έπειτα από την ένταση που είχε προκαλέσει η τουρκική αντίδραση.

Οι βυθομετρικές και γεωλογικές έρευνες αποτελούν απαραίτητο στάδιο πριν από την πόντιση του υποβρύχιου καλωδίου και την προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης, ενώ ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε τη σχετική NAVTEX. Αντίστοιχη ναυτική οδηγία εκδόθηκε και από την Κυπριακή Δημοκρατία, με την Τουρκία να απαντά με αντι-NAVTEX, αμφισβητώντας τη δικαιοδοσία των ελληνικών Αρχών στην περιοχή.