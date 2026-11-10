Βελόπουλος: Εμείς θα σπάσουμε την ομερτά Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη οι οποίοι ήδη «συγκυβερνούν»

Στις έρευνες πόντισης του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, στις αλλαγές στους ποινικές κώδικες επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και στις υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής που αποκαλύπτονται τις τελευταίες ημέρες, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος στην ομιλία του στη Βουλή, κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας».

Αναφερόμενος στο καλώδιο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε ότι «η κυβέρνηση ψεύδεται ασύστολα» επισημαίνοντας ότι «δεν αφορά την πόντιση καλωδίου η έρευνα του γαλλικού πλοίου, αλλά βυθομέτρηση». Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του κόμματος, σημείωσε: «Και κάνετε τις πάπιες, κρυπτόμενοι πίσω από τους Γάλλους, που δεν παίρνουν θέση. Στο τέλος θα γίνετε λαγοί και θα κατηγορείτε πάλι τους άλλους. Θα λέτε προδότες το ΠΑΣΟΚ τον ΣΥΡΙΖΑ, την Ελληνική Λύση που κατηγορούν την κυβέρνηση. Εξωτερική πολιτική κύριοι δι’ αλληλογραφίας κάνουν μόνον οι ασόβαρες χώρες. Και εξωτερική πολιτική δι’ αλληλογραφίας με μεσάζοντες (εν. τη Γαλλία) κάνουν οι επικίνδυνες κυβερνήσεις».

Σχετικά με τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Αλέξη Τσίπρα για «ομερτά και συγκάλυψη» του θέματος, επαναλαμβάνοντας την πρόταση του κόμματός του για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. «Για ποια Δικαιοσύνη μιλάμε λοιπόν, όταν υπουργός, αντιπρόεδρος της ΝΔ καταγγέλλει τον κ. Τσίπρα, ότι έκανε ποινικούς κώδικες για τον ολιγάρχη και εκείνος δεν κάνει μήνυση; Μια μήνυση ρε παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι ξεχειλίζουν από βρωμιά και μπόχα. Από τότε έχουν περάσει έξι χρόνια και η ομερτά συνεχίζεται. Δεν μπορείτε να μαζέψετε τριάντα υπογραφές για να γίνει προανακριτική επιτροπή. Ο δε λαλίστατος κατά τα άλλα αντιπρόεδρος έπαθε αφωνία για την προανακριτική. Ο Τσίπρας δεν κάνει μηνύσεις, αφού δεν τα πήρε, το ΠΑΣΟΚ δεν βλέπει, δεν ακούει, δεν μιλάει. Και επικρατεί ο νόμος της σιωπής. Όπως στις μαφίες. Έχουμε ομερτά, μπάζωμα, συγκάλυψη» ανέφερε .

«Ο κ. Τσίπρας αποκαλεί τον κ. Μητσοτάκη αρχιερέα της διαφθοράς. Συμφωνούμε. Αυτός όμως που καλύπτει το δεξί χέρι του αρχιερέα και δεν κάνει μήνυση πώς λέγεται; Εξαπτέρυγο του αρχιερέα ή πρωθιερέας; Πώς βόλεψε ο Τσίπρας ΝΔ και ΠΑΣΟΚ; Απαλλάχθηκαν από τις ποινικές ευθύνες 300 ανώτερα στελέχη των τραπεζών, που υπέγραψαν τα δάνεια των κομμάτων χωρίς εγγυήσεις, την ώρα που απαιτούν από τον Έλληνα να είναι τυπικός στην πληρωμή. Πώς βόλεψε τον κ.. Μητσοτάκη ο κος Τσίπρας; Λίγο καιρό μετά, βουλευτής της ΝΔ και στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για παιδεραστία και βόλεψε τα δάνεια της ΝΔ», συνέχισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Σχολίασε, επιπλέον, ότι αυτά συνέβησαν γιατί «ο Τομ (Μητσοτάκης) χρειάζεται τον Τζέρυ (Τσίπρα). Είναι σαν τα καρτούν. Αν ο Τομ πιάσει τον Τζέρυ, θα τελειώσει η ιστορία. Το είπε υπουργός της ΝΔ: “δώρο για τον Μητσοτάκη ο Τσίπρας”. Γι’ αυτό του δίνει αντίδωρο την κάλυψη και πάει σε προανακριτική» και υποστήριξε ότι το κόμμα του θα σπάσει «τους “κώδικες σιωπής” και την ομερτά Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη, οι οποίοι ήδη “συγκυβερνούν”» και ότι θα τους οδηγήσει «ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Τέλος, ο κ. Βελόπουλος, μιλώντας για τις υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και τις απάτες κατά του Δημοσίου που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, τις τελευταίες ημέρες, είπε: «Και κλείνω με την ΑΑΔΕ …. Δεν θα πω ότι επί οκτώ χρόνια κάνατε τους θεατές των κυκλωμάτων, ούτε ότι όλα γίνονται πριν από τις εκλογές και αυτό είναι ύποπτο. Θα πω όμως ότι οι επιτυχίες αυτές οφείλονται στην Αστυνομία και όχι στην ΑΑΔΕ, η οποία τέθηκε εκτός. Η Αστυνομία φοβόταν την ΑΑΔΕ μην καρφώσει τις έρευνες. Και το λένε, ότι κάποιοι κάρφωσαν. Έχουμε λοιπόν και λέμε για την ΑΑΔΕ: Δεν εντόπισαν τη φοροδιαφυγή ψηφιακά, παρά τα ψηφιακά συστήματα και την διασύνδεση POS-ταμειακών. Πάνω από 500 εταιρείες-φαντάσματα και συστηματικές φορολογικές παραβάσεις δεν εντόπισαν πιθανή εμπλοκή ή κάλυψη του κυκλώματος από επίορκους κρατικούς υπαλλήλους. Η αλήθεια είναι ότι κυβερνάτε οκτώ χρόνια και δεν κάνατε τίποτα. Ο κ. Πιτσιλής φέρει τεράστια ευθύνη. Ποιος τον έβαλε; Ο Τσίπρας. Ποιος τον κρατάει; Ο Μητσοτάκης. Πόσο ίδιοι πια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ