Εύβοια: 16χρονος προσέκρουσε με το ποδήλατό του σε μηχανή και στη συνέχεια σε τοίχο – Διακομίστηκε στην Αθήνα

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Στο νοσοκομείο με τραύματα μεταφέρθηκε ένας 16χρονος, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (9/11) στη Χαλκίδα, όταν το μηχανοκίνητο ποδήλατο στο οποίο επέβαινε προσέκρουσε σε σταθμευμένη μοτοσικλέτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, ο μαθητής προσέκρουσε σε σταθμευμένη μοτοσικλέτα και στη συνέχεια κατέληξε σε τοίχο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 16χρονο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε Νοσοκομείο στην Αθήνα.