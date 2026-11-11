Εύβοια: 16χρονος προσέκρουσε με το ποδήλατό του σε μηχανή και στη συνέχεια σε τοίχο – Διακομίστηκε στην Αθήνα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Χαλκίδα, όταν ένας 16χρονος μαθητής προσέκρουσε με μηχανοκίνητο ποδήλατο σε σταθμευμένη μοτοσικλέτα και στη συνέχεια κατέληξε σε τοίχο πολυκατοικίας. Ο ανήλικος υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε αρχικά από το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Εξαιτίας της κρισιμότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Χαλκίδα, όταν 16χρονος έπεσε με μηχανοκίνητο ποδήλατο σε σταθμευμένη μοτοσικλέτα και στη συνέχεια σε τοίχο πολυκατοικίας.
  • Ο μαθητής υπέστη σοβαρά τραύματα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.
  • Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε Νοσοκομείο στην Αθήνα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο νοσοκομείο με τραύματα μεταφέρθηκε ένας 16χρονος, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (9/11) στη Χαλκίδα, όταν το μηχανοκίνητο ποδήλατο στο οποίο επέβαινε προσέκρουσε σε σταθμευμένη μοτοσικλέτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, ο μαθητής προσέκρουσε σε σταθμευμένη μοτοσικλέτα και στη συνέχεια κατέληξε σε τοίχο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 16χρονο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε Νοσοκομείο στην Αθήνα.

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