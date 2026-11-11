Φρίντριχ Μερτς: Μπλόκο στον προϋπολογισμό της ΕΕ χωρίς συμφωνία για την Ουκρανία – «Εκβιασμό» βλέπει η Σλοβακία

Ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς διαμήνυσε ότι θα μπλοκάρει τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ εκτός εάν υπάρξει συμφωνία για τη χρηματοδοτική βοήθεια προς την Ουκρανία, προκαλώντας κατηγορίες για «τυπικό εκβιασμό» από ορισμένους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες και προετοιμάζοντας το έδαφος για θυελλώδεις συνομιλίες αργότερα αυτόν τον μήνα.

Η παρέμβαση του Γερμανού καγκελαρίου έχει οργίσει ηγέτες στην Κεντρική Ευρώπη, οι οποίοι είναι καθαροί δικαιούχοι κονδυλίων της ΕΕ αλλά δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν σε έναν επικείμενο γύρο χρηματοδότησης για την υποστήριξη της πολεμικής προσπάθειας της Ουκρανίας.

«Αυτό που κάνει ο καγκελάριος είναι τυπικός εκβιασμός και δεν πρόκειται να ενδώσω σε αυτόν», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Μπρατισλάβα ο φιλικά προσκείμενος στη Ρωσία πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο.

Μιλούσε στο πλευρό του Τσέχου ομολόγου του, Αντρέι Μπάμπις, η λαϊκιστική κυβέρνηση του οποίου απορρίπτει επίσης τη συμμετοχή σε ένα μελλοντικό δάνειο για την Ουκρανία. «Δεν καταλαβαίνω γιατί το λέει αυτό», δήλωσε ο Αντρέι Μπάμπις, αναφερόμενος στη θέση του Μερτς.

Ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς θέλει οι ηγέτες της ΕΕ να συζητήσουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας στη σύνοδο κορυφής στο Δουβλίνο την Παρασκευή. «Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία στον αγώνα της για την υπεράσπιση του εαυτού της. Αυτό είναι προς το κοινό μας ζωτικό συμφέρον», έγραψε σε επιστολή του – την οποία είδε ο Guardian – προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος θα προεδρεύσει της συνάντησης. «Κι όμως, η διμερής βοήθεια προς την Ουκρανία κατανέμεται άνισα και επωμίζεται ως επί το πλείστον από ελάχιστα μόνο κράτη-μέλη», σημείωσε ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μέρτς.

Πρόσθετη χρηματοδότηση ζητά ο Ζελένσκι

Πέρυσι, η ΕΕ συμφώνησε να δανείσει στην Ουκρανία 90 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία προορίζονταν να καλύψουν τα δύο τρίτα των στρατιωτικών και πολιτικών της δαπανών για το 2026 και το 2027. Ωστόσο, από τότε, οι αδυσώπητοι βομβαρδισμοί της Ρωσίας έχουν συσσωρεύσει περισσότερα έξοδα στο Κίεβο, ώθηση που οδήγησε τον Πρόεδρο Βολόντιμιρ Ζελένσκι να ζητήσει 70 δισεκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη του ελλείμματος στον προϋπολογισμό.

Η ΕΕ έχει εγκρίνει τα στοιχεία του Ζελένσκι και δεσμεύτηκε να βρει 45 δισεκατομμύρια ευρώ, με τους υπόλοιπους συμμάχους της Ουκρανίας, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς, να αναμένεται να καλύψουν το υπόλοιπο ποσό.

Πέρυσι, ο Φρίντριχ Μερτς ηγήθηκε μιας προσπάθειας να χρησιμοποιηθούν τα 210 δισεκατομμύρια ευρώ του ρωσικού κρατικού πλούτου που έχουν δεσμευτεί στην ΕΕ, αλλά το σχέδιο ναυάγησε λόγω της εναντίωσης της οποίας ηγήθηκε το Βέλγιο, το οποίο φιλοξενεί την πλειονότητα των κεφαλαίων στις Βρυξέλλες.

Το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ ήταν το εναλλακτικό σχέδιο. Η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχία, οι οποίες εξαιρέθηκαν από αυτό το δάνειο, έχουν διαμηνύσει ότι θα μείνουν εκτός και από τον επόμενο γύρο. Σε αυτά τα τρία κράτη – μέλη προστέθηκε τώρα και η Βουλγαρία, μετά την εκλογή του φιλικά προσκείμενου στη Μόσχα πρωθυπουργού Ρούμεν Ράντεφ τον περασμένο Απρίλιο.

Το ζήτημα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας μεταφέρεται τώρα στις βασανιστικές διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028 – 2034. Η Γερμανία, ο μεγαλύτερος καθαρός χρηματοδότης, επιθυμεί απότομες περικοπές στον προτεινόμενο προϋπολογισμό, ενώ αντιτίθεται στη γενναιόδωρη χρηματοδότηση της ΕΕ προς κράτη-μέλη που αρνούνται να συνεισφέρουν στις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας.

Στην επιστολή του, ο Φρίντριχ Μερτς γράφει ότι μια «συλλογική δέσμευση … χωρίς εξαιρέσεις» αποτελεί «απαραίτητη προϋπόθεση» για την επίλυση του χρηματοδοτικού ελλείμματος της Ουκρανίας και τη «συζήτηση οποιωνδήποτε περαιτέρω θεμάτων, ιδιαίτερα εκείνων με οικονομικές επιπτώσεις».

Δηλώνει επίσης ότι όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να συνεισφέρουν σε μια «υγιή» οικονομική προοπτική για την Ουκρανία από το 2028 στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ, γνωστού ως Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.