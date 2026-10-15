Φρίντριχ Μερτς στη Σύνοδο Κορυφής: «Πρέπει να αυξηθεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να στηρίξουμε την Ουκρανία»

«Επιτακτική» χαρακτηρίζει την ανάγκη ενίσχυση της ευρωπαϊκή χρηματοδότηση προς την Ουκρανία για το 2027 ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς.

Συγκεκριμένα, ο Φρίντριχ Μερτς από τις Βρυξέλλες όπου διεξάγεται η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής είπε: «Θα πρέπει να αυξήσουμε και πάλι την χρηματοδότηση ώστε να είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε πραγματικά την Ουκρανία σε βάθος χρόνου».

Να σημειωθεί ότι η οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας είναι εξασφαλισμένη για το 2026, αλλά το 2027 αναμένεται δύσκολο με ένα μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο δημοσιονομικό κενό.

Πάντως, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χορηγήσει δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, δηλαδή 45 δισεκατομμύρια ευρώ για την επόμενη χρονιά. Ωστόσο, το ποσόν κρίνεται ανεπαρκές και οι Ευρωπαίοι αναζητούν νέους τρόπους υποστήριξης της Ουκρανίας που βρίσκεται σε πόλεμο την Ρωσία.

Η πρώτη συζήτηση για το θέμα θα γίνει σήμερα και αύριο ανάμεσα στους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στις Βρυξέλλες, αλλά δεν αναμένεται απόφαση, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Εξ αυτού του λόγου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές της Γερμανίας, η ιδέα της χρησιμοποίησης των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας στην ΕΕ έχει αναφερθεί, αλλά η αντίθεση πολλών χωρών, ανάμεσά τους και το Βέλγιο, εξακολουθεί να αποκλείει συμφωνία για το θέμα αυτό.

Νωρίτερα σήμερα ο καγκελάριος της Γερμανίας προειδοποίησε ότι «δεν τίθεται θέμα μεταφοράς μέρους των περιουσιακών αυτών στοιχείων, το σύνολο των οποίων ανέρχεται σε 210 δισεκατομμύρια ευρώ, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο τυχόν ειρηνευτικού σχεδίου». «Πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία δεσμευμένα στην Ευρώπη και πρέπει να παραμείνουν δεσμευμένα στην Ευρώπη. Είναι δική μας υπόθεση και εμείς θα αποφασίσουμε», διευκρίνισε ο Φρίντριχ Μερτς.

Πάντως, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένως ζητήσει από την Ουκρανία να σταματήσει τις σε υποδομές της Ρωσίας, δεν είναι λίγοι οι ευρωπαίοι ηγέτες, που υποστήριξαν σήμερα το δικαίωμα της Ουκρανίας να πλήττει ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. «Οσο πιο γρήγορα τα ρωσικά διυλιστήρια και η ικανότητά τους να πουλήσουν ενέργεια γίνουν σκόνη, τόσο το καλύτερο», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ.