Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα αστυνομική έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, παρουσία εισαγγελέα

Ειδικό κλιμάκιο της Ασφάλειας πραγματοποιεί δεύτερη έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, παρουσία εισαγγελέα και δικηγόρων. Κατά την προηγούμενη έρευνα είχαν κατασχεθεί φάκελοι, πειστήρια και σκευάσματα, ενώ παραμένει άγνωστο τι αναζητούν αυτή τη φορά οι αρχές.

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Ιατρείο, Κολωνάκι, Θάνατος Μαζωνάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11, στο Κολωνάκι, επέστρεψαν οι αστυνομικές αρχές, πραγματοποιώντας νέα έρευνα παρουσία εισαγγελέα και δικηγόρων.
  • Πρόκειται για τη δεύτερη αστυνομική έρευνα στον συγκεκριμένο χώρο από τον Σεπτέμβριο, με τη συμμετοχή ειδικού κλιμακίου της Ασφάλειας και εκπροσώπων των δύο κατηγορουμένων.
  • Οι παρευρισκόμενοι δεν προχώρησαν σε δηλώσεις σχετικά με τον σκοπό της έρευνας, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί τι αναζητούν οι αρχές.

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Στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11, στο Κολωνάκι, επέστρεψαν οι αστυνομικές αρχές, πραγματοποιώντας νέα έρευνα παρουσία εισαγγελέα και δικηγόρων που εκπροσωπούν τους δύο κατηγορουμένους γιατρούς, 1,5 μήνα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με όσα η εκπομπή του Mega «LiveNews» ειδικό κλιμάκιο της Ασφάλειας, αποτελούμενο από τρεις αστυνομικούς, μετέβη στον χώρο όπου στεγάζεται το ιατρείο των προφυλακισμένων γιατρών προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία.

Πρόκειται για τη δεύτερη αστυνομική έρευνα στον συγκεκριμένο χώρο από τον Σεπτέμβριο. Κατά την προηγούμενη επιχείρηση, που είχε πραγματοποιηθεί έναν μήνα και έξι ημέρες νωρίτερα, οι αστυνομικοί είχαν κατασχέσει φακέλους, πειστήρια και σκευάσματα, τα οποία απομάκρυναν από το ιατρείο μέσα σε σακούλες.

Στη νέα έρευνα συμμετέχουν εκπρόσωποι των δύο κατηγορουμένων. Αρχικά, στον χώρο εισήλθαν δικηγόροι από το γραφείο του κ. Αγαπηνού και ακολούθησε ο δικηγόρος της γιατρού. Στη συνέχεια ανέβηκαν οι τρεις αστυνομικοί, ενώ τελευταίοι έφτασαν ο εισαγγελέας και ακόμη ένα άτομο.

Οι παρευρισκόμενοι δεν προχώρησαν σε δηλώσεις σχετικά με τον σκοπό της έρευνας. Ένας από τους αστυνομικούς περιορίστηκε να αναφέρει ότι «είμαστε εδώ κατόπιν παραγγελίας», χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί τι αναζητούν οι αρχές κατά τη δεύτερη αυτοψία, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

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