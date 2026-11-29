Λόγω της κακοκαιρίας «Άργος», πολλοί Δήμοι σε όλη την χώρα έχουν ανακοινώσει ότι θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία των περιοχών τους την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ενώ άλλοι έχουν γνωστοποιήσει πως θα υπάρξει τροποποίηση στο ωράριο έναρξης των μαθημάτων.

Ο Δήμος Πρεσπών ανακοίνωσε πως με απόφαση του Δημάρχου Γιώργου Στεργίου, τα σχολεία θα ανοίξουν μια ώρα αργότερα τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, «λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών».

«Ο Δήμος Ωρωπού ενημερώνει τους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ότι, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία “Άργος”, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 θα παραμείνουν κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στη Δημοτική Ενότητα Καλάμου, καθώς και ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλάμου.

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών, των μαθητών, των εκπαιδευτικών, του προσωπικού και των γονέων. Κατά τη διάρκεια των επόμενων ωρών και μέχρι νωρίς το πρωί της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου 2026 θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση στο σύνολο της επικράτειας του Δήμου Ωρωπού και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Εφόσον δεν υπάρξει νεότερη ανακοίνωση, οι σχολικές μονάδες και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ωρωπού θα λειτουργήσουν κανονικά. Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ωρωπού παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Ωρωπού.

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Γρεβενών, γνωστοποιήθηκε σε κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς η απόφαση του Δημάρχου Κυριάκου Ταταρίδη, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου να «ξεκινήσουν τη λειτουργία τους μια ώρα αργότερα, την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά».

Κλειστά τα σχολεία του Δήμου Ξάνθης

Ο Δήμος Ξάνθης ανακοίνωσε πως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

«Με απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης, αναστέλλεται για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης του Δήμου καθώς και των δημοτικών παιδικών σταθμών. Το μέτρο λαμβάνεται προληπτικά, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του συνόλου της σχολικής κοινότητας, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν και αναμένεται να συνεχιστούν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα μετεωρολογικά στοιχεία, για την Ξάνθη προβλέπονται ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς και βόρειοι άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ, με ριπές που ενδέχεται να φτάσουν τα 70–80 χιλιόμετρα την ώρα. Παράλληλα, δεν αποκλείονται τοπικές χιονοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα του Δήμου.

Καθοριστικό ρόλο στη λήψη της απόφασης διαδραμάτισε και η μέχρι τώρα εξέλιξη των φαινομένων. Από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου, οι ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα σε διάφορα σημεία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, με πτώσεις δέντρων και μεγάλων κλαδιών, ζημιές σε οχήματα, ανατροπές κάδων απορριμμάτων και δυσχέρειες στην κυκλοφορία. Οι υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές, βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση για την αντιμετώπιση των περιστατικών και την αποκατάσταση της ασφάλειας στους δημόσιους χώρους.

Με δεδομένο ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν και τη Δευτέρα, κρίθηκε αναγκαία η προληπτική αναστολή λειτουργίας των σχολείων, ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενοι κίνδυνοι τόσο κατά τη μετακίνηση όσο και κατά την παραμονή των μαθητών στις σχολικές εγκαταστάσεις. Η Δημοτική Αρχή παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη του καιρού και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση για τη λειτουργία των σχολείων την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ασφάλεια των παιδιών μας αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου θα παραμείνουν κλειστές οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κοινότητα Λιβαδίου του Δήμου Ελλασόνας, καθώς και ο παιδικός σταθμός της περιοχής, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Κλειστά τα σχολεία του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Με απόφαση του Δημάρχου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, αναστέλλεται για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Με απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου Ιωάννη Λιάση, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στον Δήμο Φλώρινας, με απόφαση του Δημάρχου Βασίλη Γιαννάκη, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστά αύριο (30/11).

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Φλώρινας. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

«Με απόφαση του Δημάρχου Εορδαίας, Παναγιώτη Πλακεντά, και λόγω των προβλέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αύριο, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας.

Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά», γνωστοποιείται στην ανακοίνωση που κοινοποίησε ο Δήμος.

Με βάση το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στους Δήμους Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις, τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά.

Διακοπή λειτουργίας σχολικών μονάδων και στα Κύθηρα

Ο Δήμος Κυθήρων εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι: «Για την προστασία της μαθητικής κοινότητας από τα εξαιρετικά έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή των Κυθήρων και τα οποία σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες, η Δημοτική Αρχή ανακοινώνει ότι οι σχολικές μονάδες του νησιού, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και ο Παιδικός Σταθμός, δεν θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα 30-11-2026. Εκ του Δήμου».

Κανονικά θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο ο Δήμος Αθηναίων, έκανε γνωστό ότι θα λειτουργήσει κανονικά αύριο Δευτέρα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και πως η δημοτική Αρχή παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, για οποιαδήποτε άλλη απόφαση.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων αναφέρει:

«Σας πληροφορούμε ότι το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα λειτουργήσει κανονικά. Οι εργασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Παρακολουθούμε την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση».

Κλειστά τα σχολεία στον δήμο Γαλατσίου

Κλειστά θα παραμείνουν, την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, όλα τα σχολεία του Δήμου Γαλατσίου, «λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων και για την προστασία της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών».

Ακόμα, οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του Δήμου, θα λειτουργήσουν κανονικά.