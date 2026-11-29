Προβλήματα στις μετακινήσεις προκαλούν η έντονη κακοκαιρία και οι θυελλώδεις άνεμοι που πλήττουν το τελευταίο 24ωρο την Αττική.
Στη Λεωφόρο Πεντέλης και τη Λεωφόρο Φυλής έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω πτώσεων δέντρων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Πεντέλης από το ύψος της οδού Πέλλης μέχρι και το ύψος της οδού Ιωαννίνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο Χαλάνδρι.
Για τον ίδιο λόγο έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Φυλής από το ύψος της οδού Αθ. Διάκου έως το ύψος της οδού Κασσιανής, στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.