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Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει στην Αττική η κακοκαιρία «Άργος», που πλήττει το λεκανοπέδιο το τελευταίο 24ωρο με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι έως αυτή την ώρα έχουν γίνει 295 κλήσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα για παροχής βοήθειας σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Οι κλήσεις αυτές αφορούν συγκεκριμένα:

•215 κοπές δέντρων

•52 αντλήσεις υδάτων

•22 αφαιρέσεις αντικειμένων και

•3 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία

Ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε διασπορά στην Αττική για την αντιμετώπιση των περιστατικών.

Διακοπή κυκλοφορίας στη Λ. Βουλιαγμένης λόγω πτώσης δέντρου

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Κυριακής (29/11) η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς Βούλα, λόγω πτώσης δέντρου.

Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος της οδού Πρίγκηπος Πέτρου στην περιοχή της Γλυφάδας.