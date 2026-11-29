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Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τη χώρα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας «Άργος», που προκαλεί πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και προβλήματα στις μετακινήσεις.

Κατά τη διάρκεια της Κυριακής 29/11 σημειώθηκαν βροχές και τοπικά έντονες καταιγίδες, καθώς επίσης και θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, όπως αναφέρθηκαν σε πρόσφατη ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν στα ανατολικά ηπειρωτικά και κυρίως στο Άγιο Όρος, στην Εύβοια και στην Ανατολική Στερεά, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίμακα του Χάρτη 1, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 19:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στην Ι. Μ. Σιμωνόπετρας με 158 mm.

Χάρτης 1. Συνολικός ημερήσιος υετός από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr μέχρι και τις 19:00 ώρα Ελλάδας της Κυριακής 29/11/2026.

Ξεπέρασαν τα 130 χλμ/ώρα οι ριπές του ανέμου στην Πορταριά

Παράλληλα, θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι επικρατούν από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 29/11 στα βόρεια και ανατολικά τμήματα, όπως ευδιάκριτα παρουσιάζεται στη χρωματική κλίμακα των ριπών ανέμου του Χάρτη 2.

Η υψηλότερη ριπή ανέμου έως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 29/11, καταγράφτηκε στη Μαγνησία και συγκεκριμένα στην Πορταριά με 132 km/h.

Χάρτης 2. Ριπές ανέμου έως τις 19:00 ώρα Ελλάδας της Κυριακής 29/11/2026, όπως αυτές καταγράφτηκαν από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.