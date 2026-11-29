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Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό περίπου 40 μεταναστών θα στήσει η ΕΜΑΚ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, στη Γαύδο.

Οι μετανάστες βρίσκονται αποκλεισμένοι σε απόκρημνη ακτή, στην περιοχή του Φάρου, νότια του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, οι μετανάστες αποβιβάστηκαν στην περιοχή τις προηγούμενες ώρες, χωρίς να εντοπιστούν από τις αρχές, και εγκλωβίστηκαν στην απόκρημνη ακτή, καθώς η πρόσβαση από τη θάλασσα είναι αδύνατη.

Ήδη σκάφος του Λιμενικού Σώματος απέπλευσε από την Αγία Γαλήνη με προορισμό τη Γαύδο, μεταφέροντας οκτώ μέλη της ΕΜΑΚ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιχείρηση προσέγγισης από τη στεριά, με τη χρήση σχοινιών, και οι εγκλωβισμένοι μετανάστες να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Η επιχείρηση αποφασίστηκε καθώς οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται και η κατάσταση στην περιοχή γίνεται ολοένα και δυσκολότερη.