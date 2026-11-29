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Κλειστά θα είναι αύριο, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, τα σχολεία σε Φλώρινα και Αμύνταιο λόγω της κακοκαιρίας «Άργος» που πλήττει τη χώρα.

Με απόφαση των δημάρχων τα σχολεία σε Φλώρινα και Αμύνταιο δεν θα ανοίξουν αύριο, λόγω της χιονόπτωσης και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή.

Στην Πρέσπα τα μαθήματα θα ξεκινήσουν με μια ώρα καθυστέρηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σημειώνεται ότι η κίνηση των οχημάτων σε όλο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής, και κυρίως το ορεινό, γίνεται με τη χρήση χειμερινών ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων.