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Ήχησε το 112 και στα Κύθηρα, λόγω της κακοκαιρίας «Άργος» που πλήττει τη χώρα το τελευταίο 24ωρο, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες και τους ισχυρούς ανέμους.

Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί τους κατοίκους για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Νήσο #Κυθήρων από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας. ℹ️ https://t.co/0nAVk3qTT2… @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 29, 2026



