Ήχησε το 112 και στα Κύθηρα, λόγω της κακοκαιρίας «Άργος» που πλήττει τη χώρα το τελευταίο 24ωρο, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες και τους ισχυρούς ανέμους.
Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί τους κατοίκους για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας.
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🆘 Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Νήσο #Κυθήρων από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας.
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@pyrosvestiki
@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) November 29, 2026