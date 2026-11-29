«Καλούμε για άλλη μια φορά εκείνους που χρονοτριβούν (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΤΣΙΠΡΑ-ΣΥΡΙΖΑ), να σταματήσουν να ‘παίζουν καθυστερήσεις’», τόνισε η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφερόμενη στην συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τις τράπεζες, τα funds και τους servicers.

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Πριν ακριβώς 2 μήνες, στις 29/9/2026, υποδέχθηκα στη Βουλή τους ανθρώπους της Πρωτοβουλίας Φορέων ‘Δικαίωση’ και υπέγραψα προσωπικά για την υποστήριξη της πρότασής τους για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Τράπεζες, τα Funds, τους Πλειστηριασμούς, την αρπαγή πρώτης κατοικίας και λαϊκής περιουσίας».

«Σήμερα, 2 μήνες μετά, η Εξεταστική Επιτροπή έχει αποφασισθεί να συγκροτηθεί, με 137 ψήφους της Αντιπολίτευσης, και, όπως υποσχέθηκα, θα είμαι μέλος της!», υπενθύμισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Αναμένουμε τη συγκρότηση της Επιτροπής και την έναρξη των εργασιών της και καλούμε για άλλη μια φορά εκείνους που χρονοτριβούν (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΤΣΙΠΡΑ-ΣΥΡΙΖΑ), να σταματήσουν να ‘παίζουν καθυστερήσεις’», τόνισε. «Ό,τι και να κάνετε, η αλήθεια θα λάμψει! Ό,τι και να κάνετε, οι ένοχοι θα τιμωρηθούν! Ό,τι και να κάνετε, οι πολίτες-θύματά σας στο τέλος θα δικαιωθούν! Ό,τι και να κάνετε, η Δικαιοσύνη θα αποδοθεί!», είπε η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου.