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Σε επιφυλακή σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής τίθενται τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ με την εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου που ενεργοποιεί η εταιρεία σε κάθε έκτακτο δελτίο καιρού, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.

Όπως επισημαίνει η ΕΥΔΑΠ σε ανακοίνωσή της, το δίκτυο αποχέτευσης της Αθήνας, όπως και εκείνα πολλών μεγάλων πόλεων διεθνώς, έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για τη συλλογή και μεταφορά αστικών λυμάτων και όχι για τη διαχείριση απεριόριστων ποσοτήτων όμβριων υδάτων. Κατά τη διάρκεια ακραίων βροχοπτώσεων, η εισροή όμβριων υδάτων μέσω διηθήσεων, φρεατίων και άλλων σημείων αυξάνει απότομα τις παροχές που καλούνται να διαχειριστούν οι αγωγοί, τα αντλιοστάσια και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Τι αναφέρει η ΕΥΔΑΠ για την Λ. Ποσειδώνος

Με αφορμή το περιστατικό που συνέβη στη συμβολή των οδών Κανάρη και λεωφόρου Ποσειδώνος, που πλημμύρισε ξανά από λύματα, όπως αναφέρει η ΕΥΔΑΠ, πέραν της άμεσης αντιμετώπισής του, δρομολογεί σειρά βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο ενισχυτικός αγωγός του αντλιοστασίου Α31, για τον οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός, και ο παρακαμπτήριος αγωγός (bypass) του κεντρικού παραλιακού συλλεκτήρα, η δημοπράτηση του οποίου αναμένεται εντός Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά στην υλοποίηση του ανακουφιστικού αγωγού της λεωφόρου Βουλιαγμένης, έργου προϋπολογισμού περίπου 20 εκατ. ευρώ, το οποίο προγραμματίζεται να δημοπρατηθεί μετά την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης.

Επιπλέον, στα νοτιοανατολικά προάστια εφαρμόζεται πρόγραμμα εντοπισμού παράνομων συνδέσεων όμβριων υδάτων στο αποχετευτικό δίκτυο, με στόχο τη διενέργεια έως και 30.000 ελέγχων ακινήτων ετησίως.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΕΥΔΑΠ έχει δεκαπλασιάσει το ύψος του ετήσιου επενδυτικού της προγράμματος, από 10 εκατ. σε περίπου 100 εκατ. ευρώ, με έμφαση στη συντήρηση και επιθεώρηση των δικτύων, στις στοχευμένες αναβαθμίσεις, στη βελτίωση της παρακολούθησης του αποχετευτικού συστήματος και στις επενδύσεις σε αντλιοστάσια και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

«Η πρόκληση δεν είναι μόνο να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τις σημερινές ανάγκες, αλλά να προετοιμάσουμε την Αττική για τις συνθήκες του αύριο», υπογραμμίζει η ΕΥΔΑΠ, επισημαίνοντας την ανάγκη προσαρμογής των υποδομών στις νέες πραγματικότητες της κλιματικής αλλαγής, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών.