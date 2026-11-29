Στο απόλυτο αδιέξοδο βρίσκεται πλέον ο πρόεδρος του κόμματος «Yashar», Γκάντι Άιζενκοτ καθώς κατέρρευσαν οι συνομιλίες με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ναφτάλι Μπένετ για συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας του Ισραήλ. Άμεσα τα βέλη της πλευράς Νετανιάχου που κατηγόρησε τον Άιζενκοτ ότι «δεν ενδιαφέρεται για μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας». Χθες ο Νετανιάχου πρότεινε στον Άιζενκοτ να συμφωνήσει σε εκ περιτροπής πρωθυπουργία.

Νωρίτερα, σήμερα, ο πρόεδρος του κόμματος «Yashar», Γκάντι Άιζενκοτ και ο ηγέτης του «B’Yachad», Ναφτάλι Μπένετ είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση για απευθείας συνομιλίες σχηματισμού συνασπισμού, έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις μεταξύ των ομάδων τους.

Να σημειωθεί ότι ο Γκάντι Άιζενκοτ έχει συγκεντρώσει 21 έδρες σε σύνολο 120, ενώ το κόμμα του Ναφτάλι Μπένετ έχει συγκεντρώσει 12 έδρες.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ναφτάλι Μπένετ, ο μοναδικός αρχηγός κόμματος στο μπλοκ του Γκάντι Άιζενκοτ που είχε ταχθεί υπέρ μιας κυβέρνησης ενότητας με το Likud (σ.σ. κόμμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου), παραμένει αντίθετος στη χορήγηση γενικευμένων απαλλαγών από τη στρατιωτική θητεία στους υπερορθόδοξους σπουδαστές θρησκευτικών σχολών (yeshiva) — βασικό αίτημα του κόμματος United Torah Judaism (Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά), το οποίο διεξάγει επίσης διαπραγματεύσεις με το Yashar. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γκάντι Άιζενκοτ είχε στηρίξει έντονα την προεκλογική του εκστρατεία στην καθιέρωση στρατιωτικής θητείας για τους σπουδαστές των yeshiva.

Επίθεση από το περιβάλλον Νετανιάχου

Με το κόμμα του Ναφτάλι Μπένετ να αρνείται την συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας, η πλευρά του Μπενιαμίν Νετανιάχου επιρρίπτει στον Γκάντι Άιζενκοτ την ευθύνη για την ακυβερνησία. «Σήμερα κατέστη σαφές ότι ο Άιζενκοτ δεν ενδιαφέρεται για μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας», δήλωσε πηγή προσκείμενη στον Νετανιάχου στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, μετά τις σημερινές συνομιλίες με τον Άιζενκοτ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος ασκεί καθήκοντα υπηρεσιακού πρωθυπουργού, δήλωσε χθες το βράδυ ότι είναι διατεθειμένος να σχηματίσει κυβέρνηση ενότητας στην οποία ο Γκάντι Άιζενκοτ θα αναλάβει πρώτος την πρωθυπουργία. Με αυτό το σοβαρό εμπόδιο για τον Άιζενκοτ έγιναν σήμερα οι συνομιλίες, αλλά σύμφωνα με τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, παρέμειναν σοβαρά χάσματα μεταξύ των δύο πλευρών και οι διαπραγματευτικές ομάδες αποφάσισαν να μην πραγματοποιήσουν άλλες συναντήσεις.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο υπουργός Πολιτισμού Μίκι Ζοχάρ του Likud απηύθυνε προειδοποίηση προς το United Torah Judaism (UTJ), το υπερορθόδοξο κόμμα που ήταν πρώην σύμμαχος του Μπενιαμίν Νετανιάχου αλλά τώρα βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Γκάντι Άιζενκοτ.

«Αν πάνε με τον Άιζενκοτ, υπό το φως της ανάρμοστης συμπεριφοράς του, αυτό θα σηματοδοτήσει την πλήρη ρήξη των δεσμών τους με τη δεξιά», δήλωσε Μίκι Ζοχάρ.

Ο υπουργός Παιδείας του Likud, Γιοάβ Κις, δήλωσε εν τω μεταξύ ότι «μια κυβέρνηση που βασίζεται μόνο στη μία πλευρά του πολιτικού φάσματος θα οδηγήσει για άλλη μια φορά την άλλη πλευρά στους δρόμους, θα βαθύνει τον διχασμό και θα αυξήσει το μίσος», παρόλο που τα κόμματα που πρόκειται να συμμετάσχουν σε μια πιθανή κυβέρνηση υπό τον Άιζενκοτ αυτοπροσδιορίζονται τόσο ως δεξιά όσο και ως αριστερά. Ο συνασπισμός θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει το υπερορθόδοξο «UTJ» και το αραβικό κόμμα «Ra’am».

Σε μια ιδιαίτερα εμπρηστική ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο υπουργός Επικοινωνιών Σλόμο Κάρχι μοιράστηκε μια εικόνα παραγόμενη από τεχνητή νοημοσύνη (AI) που απεικονίζει τους Άραβες βουλευτές Άχμαντ Τίμπι και Μανσούρ Αμπάς με μοχθηρές εκφράσεις προσώπου να βάζουν φωτιά σε μια ισραηλινή σημαία, χρησιμοποιώντας ένα κερί της Χάνουκα που τους δίνει ο Άιζενκοτ. Η χειμερινή εβραϊκή γιορτή ξεκινά το βράδυ της Παρασκευής.

«Άιζενκοτ, αποφάσισες να μας ξεπουλήσεις σε εκείνους που δοξάζουν τους μάρτυρες; Την παραμονή της Χάνουκα, θέλεις να σβήσεις το φως του Ισραήλ; Τρελάθηκες;» έγραψε ο Κάρχι, σε μια προφανή αναφορά στις προσπάθειες του Άιζενκοτ να σχηματίσει κυβέρνηση με την υποστήριξη Αράβων βουλευτών.

Η ανάρτηση αυτή αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο σε μια εκστρατεία του Νετανιάχου και μελών της απερχόμενης κυβέρνησής του – η οποία έχασε την πλειοψηφία της στις εκλογές του περασμένου μήνα – με στόχο να απονομιμοποιήσουν τη συμμετοχή των αραβικών κομμάτων και να ματαιώσουν τις προσπάθειες του Γκάντι Άιζενκοτ για σχηματισμό κυβέρνησης.