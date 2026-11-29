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Η πιο διάσημη πορνοστάρ της Ιταλίας, η γνωστή «Τσιτσιολίνα», δεσμεύεται να κάνει τη Ρώμη «πιο σέξι» στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς της για τη θέση της δημάρχου της πόλης.

Η 75χρονη, η οποία έγινε διάσημη ως η πρώτη γυναίκα που έδειξε τα στήθη της σε ζωντανή μετάδοση της ιταλικής τηλεόρασης, δήλωσε ότι είναι πεπεισμένη ότι μπορεί να φέρει «νέα ενέργεια» στην πόλη των 3,5 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η Στάλερ, όπως είναι το όνομά της, στο ενεργητικό της οποίας περιλαμβάνονται ταινίες όπως το «Chocolate Banana» και το «I F—ed an Alien», ήταν μέλος του ιταλικού κοινοβουλίου από το 1987 έως το 1992, εκπροσωπώντας το φιλελεύθερο Ριζοσπαστικό Κόμμα.

Τώρα έχει στρέψει την προσοχή της σε πιο πρακτικά ζητήματα, όπως η φύτευση δέντρων και η διάσωση του πληθυσμού των αγριόχοιρων της Ρώμης από τη σφαγή.

Αγριόχοιροι και τα αγριογουρουνάκια τους παρατηρούνται συχνά να τρέχουν σε πολυσύχναστους δρόμους, να περνάνε ανάμεσα στα αυτοκίνητα και να τρέφονται με σκουπίδια που δεν έχουν συλλεχθεί.

«Αντί να τους εξοντώνουμε, πρέπει να τους φροντίζουμε, αφήνοντας τη φύση να ακολουθήσει τον φυσικό της κύκλο», δήλωσε στην εφημερίδα Corriere della Sera.

«Πριν από λίγες μέρες, είδα έναν θηλυκό αγριόχοιρο με έξι γουρουνάκια να διασχίζουν τη Via Cassia (μία από τις κύριες αρτηρίες της Ρώμης) -ήταν όλα στη σειρά. Γιατί οι αρχές έδωσαν το πράσινο φως για να τα πυροβολήσουν; Πρέπει να τα αφήσουμε ήσυχα», είπε η πρώην πορνοστάρ.

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Η Ιλόνα Στάλερ ζει σε μια ημιαστική περιοχή της πρωτεύουσας που ονομάζεται Isola Farnese.

«Είναι μια περιοχή που έχει παραμεληθεί εδώ και πολύ καιρό. Πριν από λίγο καιρό, ένα αυτοκίνητο βγήκε από το δρόμο και κατέληξε σε ένα χαντάκι. Και αυτό το καλοκαίρι ξέσπασε μια πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να πεθάνουν πολλά ζώα».

Η Στάλερ κατηγόρησε τον Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, τον σημερινό δήμαρχο, ότι έκοψε πάρα πολλά ώριμα δέντρα. Ο Γκουαλτιέρι έχει δηλώσει ότι κάποια δέντρα έπρεπε να κοπούν επειδή πλησιάζουν στο τέλος του φυσικού κύκλου ζωής τους, αλλά πρόσφατα ξεκίνησε μια εκστρατεία για τη φύτευση χιλιάδων δενδρυλλίων.

Του χρεώνεται επίσης η αποκατάσταση μνημείων, η αναβάθμιση πλατειών και η βελτίωση των υποδομών με τη βοήθεια δισεκατομμυρίων ευρώ από τα κονδύλια ανάκαμψης της ΕΕ μετά την πανδημία του κορονοϊού.