Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στα 87 του χρόνια άφησε την τελευταία του πνοή ο Στέφανος Πατάκης, μία σημαντική φυσιογνωμία των ελληνικών γραμμάτων. Υπήρξε φιλόλογος, συγγραφέας, μεταφραστής και εκδότης, ενώ ίδρυσε τις Εκδόσεις Πατάκη αφήνοντας το στίγμα του στο εκδοτικό γίγνεσθαι.

Όπως αναφέρουν τα παιδιά του Σ. Πατάκη, η Άννα, η Έλενα και ο Αλέξανδρος, ο εκδότης επέστρεψε στο σπίτι μετά τις 19:00 και παραπάτησε καθώς ανέβαινε τη σκάλα.

«Σάββατο απόγευμα, μετά τις 7μμ, ο πατέρας μας επέστρεψε από το γραφείο στο σπίτι. Όπως πάντα, ανέβαινε τη σκάλα με τα πόδια. Παρ´ όλο που το καλοκαίρι πέρασε μια γερή δοκιμασία η υγεία του, την αντιμετώπισε παλικαρίσια και συνήλθε γρήγορα. Σήμερα παραπάτησε κι αυτό ήταν».

Ο Στέφανος Πατάκης γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1939 στην Καλλιθέα, με πατέρα ουγγρικής καταγωγής και μητέρα από το Αίγιο. Ήταν το μικρότερο από τα πέντε παιδιά της οικογένειας και μεγάλωσε στις δύσκολες συνθήκες της Κατοχής και των μεταπολεμικών χρόνων. Αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στο βιβλίο και την ελληνική γλώσσα, καθιστώντας τις Εκδόσεις Πατάκη σημείο αναφοράς για τον ελληνικό εκδοτικό κόσμο.

Οι Εκδόσεις Πατάκη ιδρύθηκαν το 1974. Στα πρώτα τους βήματα, ο Στέφανος Πατάκης συνεργάστηκε με τον Δημήτρη Τζερεφό για την έκδοση του λατινικού κειμένου Somnium Scipionis του Κικέρωνα ως βοηθήματος για το λύκειο.

Η ανακοίνωση των εκδόσεων Πατάκη

«Σάββατο απόγευμα, μετά τις 7μμ, ο πατέρας μας επέστρεψε από το γραφείο στο σπίτι.

Όπως πάντα, ανέβαινε τη σκάλα με τα πόδια. Παρ´ όλο που το καλοκαίρι πέρασε μια γερή δοκιμασία η υγεία του, την αντιμετώπισε παλικαρίσια και συνήλθε γρήγορα.

Σήμερα παραπάτησε κι αυτό ήταν.

Το λεξικό του πενθεί, όπως εμείς και η μητέρα μας και τα εγγόνια του. Και όλοι οι συνεργάτες και συνοδοιπόροι τόσων χρόνων.

Είμαστε πολλοί και είμαστε συντετριμμένοι.

Καλή ανάπαυση στο φως, μπαμπά.

Άννα, Έλενα, Αλέξανδρος».