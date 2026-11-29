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Η αλλαγή του καιρού, με την εξέλιξη της κακοκαιρίας Άργος στη χώρα μας, έχει κάνει επιτακτική τη χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων στα αυτοκίνητα και σε νομούς με χαμηλότερο υψόμετρο.

Η Αστυνομία με επίσημη ενημέρωσή της, έβαλε το τελευταία διήμερο, στο κάδρο της υποχρεωτικής χρήσης και νομούς από τη Θεσσαλία, από τη Στερεά Ελλάδα αλλά και την Εύβοια.

Πού είναι υποχρεωτικές οι αλυσίδες

Σύμφωνα με το δελτίο για τα καιρικά φαινόμενα της ΕΛΑΣ, από την περασμένη Παρασκευή (27/11) και το Σάββατο (28/11) υποχρεωτική είναι η χρήση αλυσίδων σε όλο το οδικό δίκτυο των νομών:

Τρικάλων

Καρδίτσας

Βοιωτίας

Ευβοίας

Ευρυτανίας

Φθιώτιδας

Το σχετικό μήνυμα της τροχαίας αναφέρει: «Υποχρεωτικός εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά, για το σύνολο του οδικού δικτύου».