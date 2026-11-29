Το γλυκό μωρό της φωτογραφίας, είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες παρουσιαστές της γενιάς του, ενώ ασχολείται και με τον χώρο των επιχειρήσεων. Παράλληλα έχει δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια, στην οποία πρωταγωνιστούν οι δίδυμες κόρες του.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Καταφέρατε να τον αναγνωρίσετε;

Στη φωτογραφία βλέπουμε τον Σάκη Τανιμανίδη στη νηπιακή του ηλικία!

Ποιος είναι ο Σάκης Τανιμανίδης

Ο Σάκης Τανιμανίδης γεννήθηκε στις 30 Απριλίου του 1981. Έχει μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη και έχει δύο αδέλφια, τον Παναγιώτη και την Κασσιανή. Τελειώνοντας το σχολείο, σπούδασε Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ διαθέτει και μεταπτυχιακές σπουδές στην επιχειρηματικότητα στις ΗΠΑ και την Ισπανία.

Η πρώτη του επαφή με τον κόσμο της τηλεόρασης, ήταν το 2001 μέσα από το «TV 100» και το παιχνίδι γνώσεων «Αστέρια και λάβαρα».

Το «World Party» και η επιτυχημένη πορεία στη τηλεόραση

Το 2013 θα έλεγε κανείς πως είναι μία χρονιά-σταθμός στην επαγγελματική πορεία του Σάκη Τανιμανίδη. Εκείνη την περίοδο, μαζί με τον καλό του φίλο Γιώργο Μαυρίδη, παρουσιάζουν στους τηλεθεατές μία πολύ ιδιαίτερη και απολαυστική ταξιδιωτική εκπομπή το «World Party», η οποία προβλήθηκε αρχικά από την ΕΡΤ3 και στη συνέχεια το τηλεοπτικό κοινό την παρακολουθούσε φανατικά στον ALPHA.

Η εκπομπή θα ολοκληρωθεί το 2016, ωστόσο ο Σάκης Τανιμανίδης και ο Γιώργος Μαυρίδης θα επιστρέψουν την τηλεοπτική σεζόν 2024-2025 με το «Reunion».

Καλεσμένος στο κανάλι «Business Review Greece» στο Υoutube και στην εκπομπή «Business Talks», ο Σάκης Τανιμανίδης είχε αναφέρει: «Εγώ σπούδασα στην Αμερική επιχειρηματικότητα. Όταν τελείωσα τις σπουδές μου γύρισα πίσω στην Ελλάδα με στόχο να κάνω μια εταιρεία παραγωγής και πρώτο της project ήταν μια ταξιδιωτική εκπομπή. Το “World Party” ξεκίνησε στο μικρό κανάλι της ΕΡΤ3. Στην τηλεόραση μπήκα μέσα από την επιχειρηματική οδό».

Στη συνέχεια, ο επιχειρηματίας και παρουσιαστής είχε εξηγήσει πως: «Το “World Party” δεν με έκανε πλούσιο, βγήκαν κάποια χρήματα, αλλά ήταν ουσιαστικά η αρχή και το βλέπω σαν επένδυση για να γίνουν όλα τα επόμενα. Με βοήθησε πάρα πολύ σε πολλά πράγματα στη συνέχεια. Σίγουρα δεν σε κάνουν πλούσιο τα χρήματα. Πλούσιο σε κάνουν οι άνθρωποι που σε αγαπάνε. Αν έχεις ανθρώπους που σε αγαπάνε, τότε είσαι πλούσιος. Εδώ θέλει τελεία, δεν θέλει συζήτηση για κάτι άλλο».

«Υπάρχει το δημιουργώ αξία και υπάρχει και το μετρητό, από που φέρνεις χρήματα κάθε μήνα. Αξία δημιουργείς χτίζοντας εταιρία στην οποία εσύ έχεις μετοχικό ποσοστό. Έτσι χτίζεις περιουσία, έτσι γίνεσαι πλούσιος», είχε σημειώσει.

«Σε αλλάζει η επιτυχία»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Studio στις 3», ο Σάκης Τανιμανίδης είχε εξομολογηθεί πως: «Σε αλλάζει η επιτυχία. Αν δεν είσαι έτοιμος για αυτήν, σε αυτό το μέγεθος, αρχίζεις μετά και πιστεύεις ότι έχεις το άγγιγμα του Μίδα. Λες: “Α έκανα το “World Party” από το πουθενά και έγινε η νούμερο ένα εκπομπή”.

Μάλιστα με το “World Party”, ως άγνωστοι τότε στην τηλεόραση, ξεκίνησε και μας έβαλε ο ALPHA στην prime time αλλά κάπου που δεν θα ρίσκαρε, απέναντι από το “Champions League”. Ύστερα από λίγες εβδομάδες, όμως, ξεκινήσαμε να περνάμε το “Champions League” σε τηλεθέαση. Ποιος; Το “World Party”, δύο πιτσιρικάδες που ταξιδεύουν με τρεις κάμερες σε όλο τον πλανήτη.

Και έπειτα από αυτό έρχεται το “Survivor”, το πανελλήνιο ρεκόρ της τηλεθέασης, που μιλάει όλη η Ελλάδα για αυτό το πράγμα».

«Οπότε είναι εύκολο να παρερμηνεύσεις αυτό που σου συμβαίνει και να το θεωρήσεις σαν μια μόνιμη κατάσταση, σαν ότι έχεις το άγγιγμα του Μίδα.

Νομίζω ότι κάποια στιγμή το ένιωσα αυτό, ναι. “Είναι εύκολο, έτσι θα πάνε όλα”, είπα. Έρχονται όμως πρότζεκτ τα οποία δεν πάνε καλά, έρχονται αποτυχίες που σου θυμίζουν κάποια στιγμή ότι θέλει προσπάθεια», είχε προσθέσει.

Το «Survivor»

Το 2017 επέστρεψε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες το «Survivor», μέσα από τον ΣΚΑΪ. Ο Σάκης Τανιμανίδης παρουσίασε με επιτυχία το ριάλιτι επιβίωσης τις τηλεοπτικές σεζόν 2017-2019.

Μιλώντας στην Ελεονώρα Μελέτη και στο «Survivor Πανόραμα», ο Σάκης Τανιμανίδης είχε αναφερθεί στους λόγους που τον οδήγησαν να αποδεχτεί την πρόταση για την παρουσίαση του ριάλιτι: «Δυσκολεύτηκα αρκετά. Όταν έκανα τις πρώτες συζητήσεις με την παραγωγή και το κανάλι για την παρουσίαση πρέπει να σου πω ότι ήμουν σκεπτικός.

Έλεγα: “Το Survivor, ένα έτοιμο φορμάτ, με ένα ρόλο που έχει όντως συγκεκριμένη οδό που πρέπει να ακολουθήσεις. Δεν μπορείς να βγεις και να κάνεις ότι θέλεις”. Και μου φάνηκε δύσκολο να μπω σε αυτό το καλούπι, σε αυτό το ρόλο. Αλλά όσο το σκεφτόμουν, το μικρό χρονικό διάστημα που το σκέφτηκα, μου άρεσε που θα δοκιμάσω τον εαυτό μου σε κάτι τελείως διαφορετικό».

Την τηλεοπτική σεζόν 2017-2018 ήταν μέλος και της κριτικής επιτροπής του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο».

Στη διάρκεια της τηλεοπτικής του πορείας θα ασχοληθεί με ακόμα τρεις εκπομπές: το «Boom», την «Φάρμα» και το «Dragons’ Den».

Καλεσμένος το 2020 στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο Σάκης Τανιμανίδης είχε πει ότι: «Αν δεις την πορεία μου, ήταν ό,τι είχα εκείνη τη στιγμή να κάνω. Από ταξίδια βρέθηκα σε ριάλιτι να παρουσιάζω το “Survivor”, μετά βρέθηκα σε ένα στούντιο να κάνω τον κριτή σε ταλέντα, μετά τηλεπαιχνίδι. Έκανα ότι ένιωσα ότι γουστάρω να κάνω.

Η λέξη ριάλιτι με τρόμαξε στην αρχή και δεν ήμουν πολύ θετικός για το “Survivor”. Ερχόμενος από το “World Party” που ένιωθα τη δημιουργία μέσα μου, γιατί ήταν ένα κόνσεπτ που είχα δημιουργήσει μαζί με τους φίλους, δεν ήμουν σίγουρος αν θα μου ταιριάξει περισσότερο ο ρόλος του παρουσιαστή και όχι του δημιουργού».

Όσον αφορά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ο Σάκης Τανιμανίδης είναι συνιδρυτής στο «Paradox Museum», το «BeWell movement» και το «Betterknown Entertainment», καθώς και δημιουργός του «Dragons Den Greece».

Η οικογένεια με την Χριστίνα Μπόμπα

Ο Σάκης Τανιμανίδης έχει δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια με την Χριστίνα Μπόμπα. Το αγαπημένο ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου την 1η Σεπτεμβρίου του 2018.

Στις 23 Ιουνίου του 2021, η Χριστίνα Μπόμπα έφερε στον κόσμο τις δίδυμες κόρες τους: την Αριάνα και την Φιλίππα.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών, τον Ιούνιο του 2026, ο Σάκης Τανιμανίδης είχε εξομολογηθεί πως: «Από όλα τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαι, το ένα πράγμα στο οποίο θέλω να πετύχω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι στο να είμαι καλός μπαμπάς.

Αν με ρωτήσει κάποιος “τι θέλεις να είσαι;”, θέλω να είμαι μπαμπάς. Θέλω να είμαι καλός μπαμπάς! Αν είμαι καλός μπαμπάς, είμαι ευτυχισμένος, τίποτα άλλο».

Φέτος, την ημέρα που ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα γιόρταζαν την όγδοη επέτειο του γάμου τους, ο παρουσιαστής και επιχειρηματίας δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία της συζύγου του, από την ημέρα που ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Στη λεζάντα, έχει γράψει: «Έχω πάρει πολλά ρίσκα στη ζωή μου. Αυτό, 8 χρόνια πριν, ήταν το μόνο που δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ.

Χρόνια μας πολλά αγάπη μου. Για πάντα μαζί».