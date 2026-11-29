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Με μία δημόσια εκδήλωση αγάπης και θαυμασμού προς την σύντροφό του, Κατερίνα Νοτοπούλου, αντέδρασε ο Πασχάλης Τσαρούχας μετά τη συνέντευξη την οποία παραχώρησε η πρώην βουλευτής στα «ΝΕΑ», στην οποία μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για τη σχέση τους.

Ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος κρατά χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά στην προσωπική του ζωή, θέλησε αυτή τη φορά να εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά του για τη γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, ο Πασχάλης Τσαρούχας αναδημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της Κατερίνας Νοτοπούλου, συνοδεύοντάς το με ένα τρυφερό μήνυμα.

«ΑΥΤΗ είναι αυτή η γυναίκα! Η υπέροχη γυναίκα μου Κατερίνα Νοτοπούλου», έγραψε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Η σχέση έγινε γνωστή τον Οκτώβριο

Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Νοτοπούλου, στη συνέντευξή της στον Δήμο Βερύκιο και το podcast RAW των «ΝΕΩΝ», είχε μιλήσει για την ευτυχία που βιώνει στο πλευρό του ηθοποιού, αλλά και για το ενδεχόμενο να αποκτήσει ένα παιδί.

«Ο Πασχάλης είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος. Τον αγαπάω, τον θαυμάζω, τον καμαρώνω. Η ζωή μαζί του είναι γιορτή», είχε εξομολογηθεί η πολιτικός, παραδεχόμενη πως, παρά την αμηχανία που αισθάνεται όταν μιλά δημόσια για την προσωπική της ζωή, διανύει μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο.

Η σχέση του Πασχάλη Τσαρούχα και της Κατερίνας Νοτοπούλου έγινε γνωστή τον Οκτώβριο του 2026, όταν ο ηθοποιός δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία, επιβεβαιώνοντας τον έρωτά τους.

Οι δυο τους έχουν ήδη κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους, καθώς συγκατοικούν στη Θεσσαλονίκη, όπου ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Ζορμπάς». Παρά τις αυξημένες επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, φροντίζουν να βρίσκουν χρόνο ο ένας για τον άλλον, πραγματοποιώντας κοινά ταξίδια και δημόσιες εμφανίσεις.