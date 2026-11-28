Ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου θα διεκδικήσει την προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας για το κόμμα του μετά τη νίκη του στις εσωκομματικές εκλογές οι οποίες έγιναν το Σάββατο.

Ο κ. Νεοφύτου κέρδισε το χρίσμα για τις προεδρικές εκλογές του 2028 με 10.364 ψήφους (70,48%), έναντι 4.341 ψήφων (29,52%) του βουλευτή και πρώην υπουργού Υγείας Γιώργου Παμπορίδη.

Η προσέλευση ήταν πολύ χαμηλή. Από τα 48.899 μέλη του ΔΗΣΥ που είχαν δικαίωμα ψήφου, μόλις 15.089 προσήλθαν στις κάλπες. Η συμμετοχή περιορίστηκε στο 30,86%.

Πρώτη φορά απευθείας εκλογή

Ήταν η πρώτη φορά που τα μέλη του ΔΗΣΥ επέλεξαν με απευθείας ψηφοφορία τον υποψήφιο της παράταξης για την προεδρία. Από τα 69 εκλογικά κέντρα, τα 66 λειτούργησαν στην Κύπρο και τα υπόλοιπα τρία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Λονδίνο.

Ο κ. Νεοφύτου ηγήθηκε του ΔΗΣΥ από το 2013 έως το 2023. Στην πρώτη του προεδρική αναμέτρηση, το 2023, τερμάτισε τρίτος με 26,11% και αποκλείστηκε από τον δεύτερο γύρο. Την προεδρία κέρδισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, πρώην υπουργός Εξωτερικών του Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος προερχόταν επίσης από τον ΔΗΣΥ και είχε κατέλθει ως ανεξάρτητος.