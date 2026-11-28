Στη σημασία του διαλόγου, της διπλωματίας και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών συμφώνησαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, και ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη σημερινή συνάντησή τους στο Ντολμά Μπαχτσέ της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τριήμερης προσκυνηματικής επίσκεψης του Κωνσταντίνου Τασούλα στην Κωνσταντινούπολη, ξεκίνησε στις 4 το μεσημέρι του Σαββάτου (28/11) και διήρκεσε 40 λεπτά. Μετά την ολοκλήρωσή της δεν έγιναν δηλώσεις προς τον Τύπο.

Η ανακοίνωση της ελληνικής Προεδρίας

Σύμφωνα με την ελληνική Προεδρία, κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Τασούλας και ο κ. Ερντογάν είχαν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε μία γενική επισκόπηση σειράς θεμάτων που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή μας. Οι δύο Πρόεδροι συμφώνησαν πως όσο οι εντάσεις οξύνονται και πυκνώνουν, τόσο σημαντικότερη καθίσταται η προσήλωσή μας στον διάλογο, την διπλωματία και την ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας αναφέρθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στον σημαίνοντα ρόλο του. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της ελληνικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης και της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης ως γέφυρες φιλίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε, επίσης, ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι δύο χώρες με άμεση γειτνίαση και μακρό παρελθόν, δύο χώρες σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και ως εκ τούτου έχουν ευθύνη να συμβάλλουν στην ειρήνη, την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή μας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι ο διάλογος, η εμπιστοσύνη και η σταθερότητα έχουν πολλαπλασιαστική θετική επίπτωση στην ευρύτερη περιοχή, ιδίως σε μια περίοδο που εμφανίζονται εστίες αστάθειας.