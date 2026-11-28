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Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο ανδρών, 78 και 53 ετών, με αφορμή μία θέση πάρκινγκ, έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου (28/11), στην Αγία Παρασκευή.

Το επεισόδιο συνέβη περίπου στις 14:10, στη συμβολή των οδών Δροσίνη και Γραβιάς, όταν, ύστερα από καβγά για μία θέση στάθμευσης, ο 78χρονος τραυμάτισε με αναδιπλούμενο μαχαίρι και κατσαβίδι έναν 53χρονο, στην κοιλιά και την πλάτη.

Ο 53χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Στο νοσοκομείο και ο 78χρονος

Στο ίδιο νοσοκομείο διακομίσθηκε και ο 78χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι από γροθιές.

Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στη σύλληψη του 78χρονου για πρόκληση σωματικών βλαβών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.