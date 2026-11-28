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Εξιχνιάστηκε η επίθεση σε βάρος διευθύνοντος συμβούλου εταιρείας, τον περασμένο Μάρτιο στην Κηφισιά, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 37 και 28 ετών, και να σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος ενός 39χρονου, που είναι κρατούμενος στις φυλακές.

Η επίθεση είχε γίνει στις 3 Μαρτίου 2026, όταν οι κατηγορούμενοι, αφού είχαν παρακολουθήσει τις κινήσεις του θύματος, επιβαίνοντας σε αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, προκάλεσαν σκόπιμα σύγκρουση στο πίσω μέρος του οχήματός του.

Στη συνέχεια, όταν τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν, δύο από τους δράστες αποβιβάστηκαν και επιτέθηκαν στον διευθύνοντα σύμβουλο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά, κυρίως στο κεφάλι, πριν διαφύγουν.

Την υπόθεση εξιχνίασε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. στη δικογραφία περιλαμβάνονται, επίσης, μεταγενέστερες απειλές και απόπειρα εκβίασης σε βάρος του.

Οι δύο συλλήψεις στην Αττική

Οι δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες το πρωί (Παρασκευή 27/11), στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών σε περιοχές της Αττικής.

Σε βάρος των τριών κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για συμμορία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απόπειρα εκβίασης, απειλή και πλαστογραφία.

Παράλληλα, συνελήφθη ένας 31χρονος, συγγενής του 28χρονου, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, χωρίς να προκύπτει συμμετοχή του στην εγκληματική συμμορία.

Τα ευρήματα

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες στην Αττική και σε κελί σωφρονιστικού καταστήματος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο πιστόλια, ένα κυνηγετικό τυφέκιο, ένα αεροβόλο περίστροφο, μία χειροβομβίδα κρότου-λάμψης, 272 φυσίγγια, 16 μαχαίρια, τρία ρόπαλα και μία συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (taser).

Επίσης, κατασχέθηκαν 9,5 κιλά κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»), 688,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, δύο ζυγαριές ακριβείας, οκτώ τρίφτες, τρεις συσκευές γεωεντοπισμού (GPS tracker), καθώς και το χρηματικό ποσό των 64.225 ευρώ.

Τέλος, κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα, εκ των οποίων το ένα ήταν κλεμμένο, και τρεις μοτοσικλέτες.

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. έχουν απασχολήσει για πλήθος παρόμοιων αδικημάτων, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.