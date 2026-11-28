Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το πρόστιμο που επιβλήθηκε από τον δήμο Αχαρνών στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης», γιατί, όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωσή τους, ανήρτησαν στο δημαρχείο φωτογραφίες με τα προβλήματα των σχολικών κτιρίων.

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, σε έκτακτη σύσκεψη η δημοτική αρχή αποφάσισε και ανακοίνωσε ότι το εν λόγω πρόστιμο, ύψους 100 ευρώ για ρύπανση, θα ανακληθεί, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Mega.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου: Τα σχολεία του Δήμου Αχαρνών βρίσκονται σε φρικτή κατάσταση

Στην ανακοίνωση που είχε εκδώσει ο Σύλλογος, σημείωνε, μεταξύ άλλων, ότι «τα σχολεία του Δήμου Αχαρνών βρίσκονται σε φρικτή κατάσταση: σοβάδες πέφτουν από τους τοίχους, σχολικά κτίρια πλημμυρίζουν, λυόμενα στεγάζουν μαθητές και εκπαιδευτικούς, ακατάλληλα προαύλια “φιλοξενούν” το παιχνίδι των παιδιών, χαλασμένες πόρτες, τουαλέτες, βρύσες και σπασμένες τζαμαρίες αποτελούν την καθημερινότητα στα σχολεία μας… Σε όλα τα παραπάνω ήρθε να προστεθεί τους τελευταίους μήνες και η εξοργιστική κατάσταση της παρουσίας ποντικών στο 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο και 1ο Ειδικό Δημοτικό σχολείο Αχαρνών».

Όπως επισήμανε ο Σύλλογος, «σε παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο την περασμένη Παρασκευή στις 7:00 μ.μ. με εκπαιδευτικούς, γονείς, σωματεία, φορείς και φυσικά με τους μικρούς μας μαθητές, η Δημοτική Αρχή μας “υποδέχθηκε” για ακόμα μια φορά στο Δημοτικό κτίριο με κλειστές πόρτες και σβησμένα φώτα. Μιας λοιπόν και δεν βρισκόταν εκεί για να παραλάβει τις φωτογραφίες από την κατάρρευση των κτιρίων, τα προβλήματα και αιτήματά μας γραπτώς, αυτά κολλήθηκαν εξωτερικά του Δημαρχείου. Κόσμος που περνούσε από εκεί, κοιτάζοντας και διαβάζοντας, αναγνώριζε αυτή την κατάντια…».

Σε ό,τι αφορά στο πρόστιμο των 100 ευρώ «γιατί δήθεν δεν πήραμε την άδειά τους για να κολλήσουμε τις φωτογραφίες και τα χαρτιά με τα προβλήματα», ο Σύλλογος διαμήνυε ότι «αν νομίζουν ότι με την επιβολή προστίμων θα μας κάνουν να σιωπήσουμε, κάνουν λάθος. Τέτοιες κινήσεις πανικού μόνο το άγχος και τον φόβο τους για το κύμα οργής που έχει μεγαλώσει εναντίον τους δείχνουν».